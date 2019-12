Grève à la RATP : les prévisions de trafic pour le samedi 7 décembre

publié le 06/12/2019 à 17:40

Après la SNCF, la RATP a à son tour dévoilé ses prévisions de trafic pour ce samedi 7 décembre. EllE a assuré que le trafic resterait "fortement perturbé". 9 lignes de métro seront toujours fermées. Les RER A et B circuleront quant à eux seulement de 13 heures à 18 heures, tout comme certains tronçons des lignes de métro 3, 4, 7, 8, 9. Les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement.

Les lignes 1 et 14 du métro sont épargnées, du fait de leur automatisation, mais elle seront prises d'assaut. La RATP précise que le trafic y sera "normal", mais avec un "risque de saturation".

Les 9 lignes de métro fermées sont les suivantes : la 2, la 3bis, la 5, la 6, la 7bis, la 10, la 11, la 12 et la 13. Concernant la ligne 4, 1 train toutes les 5 minutes est prévu, avec plusieurs stations fermées. Il y aura 1 train toutes les 5 minutes en circulation sur la ligne 7, également avec plusieurs stations fermées, 1 train toutes les 5 minutes sur la ligne 3 entre les stations Pont de Levallois et Havres-Caumartin. Il y aura 1 train toutes les 5 minutes sur la ligne 8 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot et 1 train toutes les 4 minutes sur la ligne 9, uniquement entre Nation et Mairie de Montreuil. Tous les métros ne circuleront qu'entre 13h00 et 18h00.

Les lignes A et B du RER seront également fortement perturbées et ne circuleront qu'entre 13h et 18h. 1 train sur 2 est prévu sur la ligne A, 1 train sur 3 sur la ligne B. À noter que l'interconnexion sera interrompue à Gare du Nord.

4 bus sur 10 circuleront en moyenne. Les tramways fonctionneront toute la journée. 1 tramway sur 2 sont prévus sur la ligne 1, 4 sur 5 sur la ligne 8.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic est fortement perturbé sur les réseaux #RATP. Le détail des prévisions pour samedi 7 décembre ci-dessous ⬇️ et sur notre site : https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/Stgg3KuIVd — Service client RATP (@ClientsRATP) December 6, 2019