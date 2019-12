Les infos de 6h - Réforme des retraites : et si la solution était la cagnotte Jospin ?

publié le 06/12/2019 à 06:51

Au lendemain du premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites, et alors que le gouvernement n'a pas encore reculé sur son projet, certains syndicats, experts en économie et personnalités politiques envisagent une autre solution pour, au moins, repousser cette réforme : piocher dans la cagnotte Jospin.

En 2001, Lionel Jospin avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, censé contribuer à l'équilibre du régime et préparer l'arrivée à la retraite des enfants du baby-boom, pèse environ 30 milliards. Un trésor de guerre qui avait été créé alors que la France allait bien à cette époque, et pouvait se permettre d'épargner.

Au départ, ce fonds de réserve a été alimenté par des recettes de privatisation, les excédents des caisses de retraite, et un prélèvement de 2% sur les revenus du patrimoine et les placements financiers. Depuis il fonctionne comme un fonds de pension sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignation.

Les fonds sont placés, investis, en actions et obligations dans l'immobilier ou dans les matières premières. L'objectif c'était d'atteindre 150 milliards mais on n'y est jamais arrivé, à cause notamment de la crise financière de 2008. Si aujourd'hui la somme atteint une trentaine de milliards, elle fluctue au gré des variations des marchés.

Aucun gouvernement ne s'en est servi pour l'instant car vider la caisse sans procéder à une réforme des retraites pour garantir son équilibre n'aurait aucun sens. Ce ne serait qu'obtenir un sursis avant un retour inévitable du déficit.

