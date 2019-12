Grève SNCF : les prévisions de trafic pour le 6 décembre

publié le 05/12/2019 à 18:30

La galère va continuer pour les usagers. Après cette grève d'ampleur contre la réforme des retraites organisée ce jeudi 5 décembre, le trafic SNCF restera "encore très perturbé" par la grève demain, vendredi 6 décembre. C'est ce qu'a annoncé la direction, en précisant que 90% des TGV seront annulés, 70% des liaisons TER ainsi que 85% des Transilien.

Concernant les TER, les "30% du trafic en moyenne" promis en circulation seront "essentiellement assurés par bus". En région parisienne, la SNCF fera circuler "15% en moyenne" des Transilien (RER SNCF, trains de banlieue). Le trafic des trains Intercités sera quant à lui "très perturbé" et celui à l'international (Eurostar, Thalys...) "très fortement perturbé", au deuxième jour de la grève illimitée.

Les syndicats à la SNCF et à la RATP ont en effet reconduit la grève jusqu’au 6 et au 9 décembre respectivement. Ce vendredi 6 décembre, 90% des TGV, 70% des TER et 85% des Transilien seront annulés. La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements. Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo ou Intercités peuvent quant à eux effectuer avant le départ une demande d'échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets non échangeables ou non remboursables.

