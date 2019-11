Retraites : "Les droits acquis seront conservés à 100%", martèle Édouard Philippe

publié le 27/11/2019 à 14:16

La date du 5 décembre se rapproche et avec elle la crainte d'une mobilisation massive contre la réforme des retraites. Pour tenter de désamorcer la grogne, Édouard Philippe s'est livré à un jeu d'équilibriste mercredi 27 novembre en sortie de Conseil des ministres.

Le locataire de Matignon a commencé par rappeler un des principes de la réforme à venir : "Les droits acquis seront conservés à 100%". Mais le Premier ministre a aussi martelé la volonté du gouvernement de "remplacer les 42 régimes existants par un système universel, commun à tous les Français et dont les règles seront les mêmes pour tous".

Édouard Philippe a déclaré vouloir "trouver le bon curseur" entre les régimes spéciaux actuels et la clause du grand-père, un temps dans les cartons du gouvernement mais finalement enterrée. La future réforme devra mettre en place "un système équitable entre tous les régimes" mais aussi respecter "l’histoire de chacune des entreprises publiques", a souligné l'ancien maire du Havre.



Cette déclaration intervient après un certains nombres de rencontres entre les partenaires sociaux et Matignon. "Le dialogue social se poursuit", s'est félicité Édouard Philippe. Mais la grève du 5 décembre inquiète l'exécutif. "J'appelle chacun au calme et au respect de la loi, de l’ordre public et des forces de l’ordre", a demandé le Premier ministre.

Enfin Edouard Philippe a évoqué un agenda pour la réforme : la concertation s'achèvera "le 9 ou le 10 novembre". Puis, "dans les jours qui suivront", le gouvernement présentera son projet "dans sa globalité".