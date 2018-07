EN DIRECT - Coupe du Monde 2018 : la France se prépare à vivre sa finale

publié le 15/07/2018 à 06:56

On y est ! La France joue la troisième finale de Coupe du Monde de son histoire ce dimanche 15 juillet à 17 heures (heure française). Les hommes de Didier Deschamps affrontent la Croatie, vainqueur de l'Angleterre en demi-finale.



Malgré quelques critiques sur le jeu et la manière, Antoine Griezmann et ses coéquipiers se sont hissés sur la dernière marche, et ont su créer un élan dans tous le pays. Une ferveur que l'on a pu constater mardi 10 juillet lors de la victoire face à la Belgique (1-0).

Ce dimanche, un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place pour garantir la sûreté des millions de Français qui vont se réunir pour regarder la finale de ce Mondial en Russie et fêter une éventuelle victoire. À Paris, les transports en commun seront fortement perturbés dans l'après-midi et la soirée, là aussi pour des questions de sécurité.

Suivez cette journée exceptionnelle :

7h20 - Les Bleus sont arrivés à Moscou hier pour préparer la finale. Ils devraient être au complet pour affronter les croates, découvrez les compositions d'équipes probables de ce match.

7h00 - Bonjour et bienvenue sur RTL.fr pour démarrer avec nous cette journée exceptionnelle.