Le grand jour est arrivé. Ce dimanche 15 juillet 2018, les Bleus disputent la finale de la Coupe du monde de football en Russie, à 17 heures, heure française. Les hommes de Didier Deschamps l'emporteront-ils sur les Croates ? Pour Pascal Praud, l'équipe de France devrait tout donner.



"Cette équipe de France qui est très puissante, très courageuse, très solidaire et qui n'est pas toujours la plus spectaculaire, elle prend sa mesure précisément dans des matches de très grande compétition et de très grande intensité. Comme ses qualités physiques et mentales sont ce qui la détermine le plus, il faut élever le niveau", estime Pascal Praud.

"C'est le combat, c'est la lutte, l'équipe de France", poursuit-il. "C'est des chiens, c'est ce que disait d'ailleurs Bixente Lizarazu (à l'antenne de RTL, ndlr). Pour que les chiens soient affamés si j'ose dire, il faut arriver dans la dernière ligne droite."

Et cette dernière ligne droite est arrivée. "Cela dit, on avait déjà dit ça il y a deux ans (lors de l'Euro 2016, ndlr) et on a perdu la finale. Le football a une part d'irrationnel. En rugby, c'est toujours le meilleur qui gagne. Le football, c'est le seul sport où le plus mauvais peut battre le meilleur donc c'est un drôle de sport de ce point de vue-là", conclut Pascal Praud.