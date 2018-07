publié le 15/07/2018 à 03:40

Les Parisiens vont devoir prendre leurs précautions pour aller voir le match. Le trafic de l'ensemble des transports parisiens sera fortement perturbé ce dimanche 15 juillet pour la finale de la Coupe du Monde 2018. L'installation de la fan-zone sur le Champ-de-Mars, ainsi que des questions de sécurité, ont poussé la RATP à fermer de nombreuses lignes de métro, de bus et de tramway dans la journée et la soirée.



À partir de 13 heures, les stations Dupleix (ligne 6), Passy (ligne 6) Cambronne (ligne 6), École Militaire (ligne 8) et La Motte-Picquet-Grenelle (lignes 6, 8 et 10) seront fermées au public, tout comme deux stations du RER C, Champ de Mars - Tour Eiffel et Pont de l'Alma. Dès 16 heures, ce sera la station Bir-Hakeim (ligne 6), qui sera interdite au public.



D'autres stations seront touchées à partir de 18h40 : Charles de Gaulle-Étoile (lignes 1, 2, 6 et RER A), George V (ligne 1), Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9), Miromesnil (lignes 9 et 13), Champs-Élysées-Clemenceau (lignes 1 et 13), Kléber (ligne 6), Boissière (ligne 6) et Tuileries (ligne 1). Les correspondances ne seront pas assurées car les trains n'y marqueront pas l'arrêt.

Circulation des bus interrompue

A partir de 18 heures, la circulation des bus sera interrompue dans Paris comme dans les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Les lignes de tramway T1, T2, T3b, T5 et T8 ne fonctionneront plus non pus. Cette décision a été prise "pour des raisons de sécurité afin d'éviter la reproduction des faits du mardi 10 juillet, lors desquels de nombreuses personnes se sont mises en danger en montant sur le toit des bus, occasionnant des dégradations sur de nombreux véhicules", explique la RATP.