publié le 15/07/2018 à 10:42

Une finale de Coupe du monde de football, côté joueur, "c'est gigantesque, ça peut changer une vie". Alain Boghossian parle en connaissance de cause. Le 12 juillet 1998, il y a 20 ans, il entamait à l'aube un réveil musculaire avec ses camarades, quelques heures avant de remporter la Coupe du Monde face au Brésil. "Il faut rester serein, comme on a l'habitude de faire, entre potes. Il ne reste plus que le match", conseille-t-il à ses successeurs.



La finale approche et d'aucuns pronostiquent un match difficile, même si la France est donnée favorite. "Il va falloir avoir le cœur bien accroché", confirme Alain Boghossian au micro de RTL ce dimanche 15 juillet à quelques heures du coup d'envoi.

"Rien n'est écrit. On a beau avoir peut-être la meilleure équipe au monde, on est favoris... mais il est vrai qu'un match ça se joue. Il va y avoir 90 minutes, peut-être les prolongations (...) mais aujourd'hui le scénario dans la tête des joueurs pendant ce match, il n'est absolument pas dans ce sens-là. On ne peut pas passer à côté", lance Alain Boghossian.