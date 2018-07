publié le 14/07/2018 à 13:20

Une finale inédite. La France et la Croatie se retrouvent dimanche 15 juillet à 17 heures pour tenter de remporter la Coupe du Monde 2018 et succéder ainsi à l'Allemagne, victorieuse quatre ans plus tôt.



Français et Croates s'étaient déjà affrontés en 1998, lors d'une demi-finale mémorable. Au cours du match, Lilian Thuram avait inscrit un doublé qui avait permis aux hommes d'Aimé Jacquet de se qualifier en finale. 20 ans plus tard, les similitudes entre les deux groupes sont nombreuses. L'équipe de Didier Deschamps, l'une des plus jeunes de la compétition, a beaucoup évolué.

Mais lors de cette finale, le sélectionneur devrait aligner la même équipe que lors des huitièmes de finale et du match victorieux face à la Belgique en demie. Pour rappel, Blaise Matuidi ayant été suspendu en quarts contre l'Uruguay, Deschamps avait été contraint de modifier son onze de départ.

Côté croate, le patron du milieu du Real Madrid Luka Modric sera une arme redoutable à craindre côté tricolore. En revanche, l'arrière latéral Ivan Perisic est annoncé incertain en raison d'une douleur à la cuisse. Quant à Strinic, sorti sur blessure lors de la demi-finale, il n'est, lui non plus, pas sûr de figurer sur la feuille de match.

Les compos probables de France-Croatie

France

Lloris (cap) / Pavard - Varane - Umtiti - Hernandez / Pogba - Kanté - Matuidi / Mbappé - Griezmann - Giroud.



Croatie

Subasic - Vrsaljko, Vida, Lovren, Pivaric- Rakitic, Brozovic- Rebic, Modric (cap.), Kovacic- Mandzukic