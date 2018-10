publié le 14/07/2018 à 15:30

Le célèbre attaquant des Bleus s'est fait remarqué tout au long de la compétition, notamment pour sa vitesse. Formé à l'AS Monaco, il évolue désormais au Paris-Saint-Germain, depuis août 2017. Kylian Mbappé impressionne ses coéquipiers par sa maturité, comme l'a dit Samuel Umtiti lors de sa conférence de presse le jeudi 12 juillet, avant la finale des Bleus contre la Croatie.





Juste après la qualification en finale de l'équipe de France face à la Belgique, le mardi 10 juillet, l'attaquant a déclaré : "c'est le plus beau jour de ma vie". Les Belges ont accusé le joueur de ne pas avoir été très sport à la fin de la deuxième période, en ayant voulu prendre son temps après le but tricolore. "Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, si je les ai offensés, je m'en excuse. Mais moi je suis en finale, voilà c'est tout", a réagi Kylian Mbappé.

1. Il n'était pas né lors de la Coupe du Monde 1998

L'attaquant des Bleus n'a pas connu la Coupe du Monde 1998 ni la finale du 12 juillet face au Brésil, ce, pour une raison toute bête, il n'était pas né. Kylian Mbappé est né le 20 décembre 1998 à Paris, dans le XIXe arrondissement. Le joueur a un grand frère, lui aussi joueur professionnel et un petit frère de sept ans son cadet.



2. Kyky a été formé à Bondy, où son père était entraîneur

Kyky comme les joueurs du groupe le surnomment, a commencé à jouer au football à l'AS Bondy, en Seine-Saint-Denis. Son père Wilfrid Mbappé Lottin a été entraîneur des moins de 15 ans à l'Association sportive de Bondy. C'est aussi un ancien footballeur de niveau régional.



À Bondy, le joueur avait même sa fresque sur un mur, avec l'inscription "Bondy ville des possibles".

3. Il n'a jamais joué en équipe de France espoirs

En septembre 2014, il a été sélectionné à deux reprises dans l'équipe de France des moins de 17 ans. Il a aussi joué avec les moins de 19 ans, avec cette équipe, il a remporté le Championnat d'Europe en 2016. Au cours du Championnat, il marque un doublé face au Portugal en demi-finale, deux buts décisifs. Au total, en 11 sélections avec les moins de 19 ans, il a marqué sept buts.



Kylian Mbappé n'a jamais joué en équipe de France espoirs. Il a été appelé avec les Bleus par Didier Deschamps le 16 mars 2017 pour un match face au Luxembourg.

4. Il a marqué trois buts en Russie

Kylian Mbappé a déjà marqué trois buts lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, sans compter la finale, qui va se tenir dimanche 15 juillet, à Moscou, à 17 heures. Il a permis à la France de battre le Pérou le 21 juin, lors des matches de poules. Il a été désigné "homme du match" à cette occasion.



On lui doit également deux des quatre buts français face à l'Argentine. Il est le plus jeune joueur à inscrire un doublé en phase éliminatoire de Coupe du Monde depuis Pelé en 1958.

5. Il reversera sa prime à une association

Les joueurs, finalistes ou vainqueurs, de la compétition vont toucher une prime. S'ils perdent en finale, ils toucheront 280.000 euros chacun et s'ils gagnent le montant pourrait être compris entre 350.000 et 400.000 euros. Kylian Mbappé a déjà annoncé qu'il versera sa prime à une association.



Le joueur a choisi l'association Premiers de Cordés dont il est le parrain. L'association propose des initiations sportives aux enfants hospitalisés et de la sensibilisation au handicap. "Lorsque Kylian a annoncé cette merveilleuse nouvelle pour nous et surtout pour les enfants pour lesquels nous œuvrons tout au long de l'année, avoir un peu plus d'argent pour nous, c'est encore plus d'enfants touchés par nos actions et encore plus de bonheur donné à des enfants hospitalisés", a déclaré Marc Hofer, le président de l'association au micro de RTL.