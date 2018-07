et Clarisse Martin

La fan zone du Champ-de-Mars, à Paris, est pleine depuis le début d'après-midi, a annoncé la préfecture de police de la capitale sur son compte Twitter. "La jauge est atteinte. Nous ne pouvons plus accepter de nouvelles personne sur la fan zone pour des raisons de sécurité", a-t-elle écrit alors que les supporters français avaient commencé à affluer dès la matinée pour attendre le coup d'envoi à 17 heures.



90.000 personnes sont amassées au pied de la Tour Eiffel, et à une heure du coup d'envoi, l'atmosphère est électrique et la tension palpable. Les CRS se précipitent de gauche à droite, au gré des points de friction qui leurs sont signalés.

Une vingtaine de supporters se trouvent déjà sous les tentes de la Protection civile en raison de coups de chaud. Quelques mouvements de foule se sont produits dans cet amas de personnes qui s'étend sans que l'on puisse distinctement voir où il prend fin.

Les chants de supporters s'élèvent, mais avec un peu moins d'ardeur à mesure que les minutes s'égrènent. Le temps devient long, et les personnes trépignent, un drapeau tricolore à la main.



Selon Franceinfo, des barrières de la fan zone auraient cédé sous la pression de dizaines supporters tentant de pénétrer dans l'espace clos.



