publié le 13/07/2018 à 19:49

L'équipe de France de football s'est qualifiée pour la finale du Mondial en évinçant la Belgique (1-0), grâce à un but de Samuel Umtiti. Les Bleus affronteront la Croatie en finale, dimanche 15 juillet, à Moscou au stade Loujniki, à 17 heures, heure française.



Cette qualification en finale a donné lieu à des scènes de liesse partout en France. Les supporters ont envahi les rues des villes et à Paris les Champs Élysées étaient noirs de monde. Un dispositif de sécurité de grande ampleur est déjà prévu à Paris et partout en France en cas de victoire des Bleus. À Paris, près de 90.000 personnes sont attendues dans la fan-zone au pied de la Tour Eiffel. De nombreuses fan zones sont mises en place pour suivre le match sur écran géant, à Bergerac, Paris, Bordeaux ou Perpignan.

À l'occasion du match, quel supporter de l'équipe de France êtes-vous ? Supporter amateur ou fan invétéré de foot ? Faites le test !

