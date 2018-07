publié le 11/07/2018 à 09:56

À sa Coupe du Monde son rituel. En 1998, Laurent Blanc embrassait avant chaque début de match le crâne de Fabien Barthez. Vingt ans plus tard, en 2018, les Bleus ont semble-t-il trouver leur geste fétiche : la moustache d'Adil Rami.



Le défenseur français, qui n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la compétition, est devenu le porte-bonheur des Bleus. Cela a commencé avant le huitième de finale contre l'Argentine. Le Marseillais avait alors proposé à Kylian Mbappé de toucher sa moustache. Résultat ? Deux buts pour l'attaquant du Paris Saint-Germain et un penalty provoqué.

Rebelote avant le quart de finale face à l'Uruguay. Ce coup-ci, Antoine Griezmann a été l'heureux élu. L'attaquant de l'Atlético de Madrid a ensuite délivré une passe décisive avant de marquer à son tour, quelque peu aidé par le gardien uruguayen.

Il n'en fallait pas plus pour que la moustache d'Adil Rami devienne un passage obligatoire. Et si Antoine Griezmann n'a pas marqué contre la Belgique, il a de nouveau été passeur décisif sur le but de Samuel Umtiti. "Cela porte bonheur, je l'ai déjà fait en quarts et je le ferai avant la finale", a-t-il déclaré.

Et le numéro 7 des Bleus n'est pas le seul à tenter sa chance. "Ils étaient 5 ou 6 ce soir à l'avoir touchée. Ce qui est important, c'est qu'ils veulent désormais que je la lisse et que je la mette bien", a expliqué Adil Rami après la qualification des Bleus en finale de la Coupe du Monde. En espérant que cette moustache porte une dernière fois bonheur, dimanche 15 juillet.