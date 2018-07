Crédit : iStock Editorial / Getty Images Plus

et AFP

publié le 13/07/2018 à 12:13

Week-end hors-norme, dispositif hors-norme... Pour le 14 juillet et sa fête nationale traditionnelle accompagnée de ses feux d'artifice, et pour le 15 juillet et sa finale de la Coupe du Monde, le ministère de l'Intérieur prévoit de déployer un plan de sécurité largement renforcé.



D'après Gérard Collomb, qui s'est exprimé vendredi 13 juillet, 110.00 forces de l'ordre seront mobilisées pour les deux jours. "Tout est mis en oeuvre pour que les Français puissent vivre ces moments de fête en toute sérénité malgré le contexte de menace qui s'établit toujours à un haut niveau", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au ministère.

À Paris, près de 90.000 personnes sont attendues dans la fan-zone au pied de la Tour Eiffel. Sur les Champs-Élysées aussi, le dispositif de sécurité sera donc également renforcé. Si la France devient championne du monde, la mairie de Paris prévoit l'arrivée de plus d'un million de personnes sur l'avenue, comme en 1998.

Pour l'écran géant, la zone doit être bouclée entièrement, avec une entrée et une sortie. Les agents de sécurité procèdent à une fouille systématique des spectateurs, et les sacs sont contrôlés à l'entrée.