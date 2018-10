publié le 15/07/2018 à 12:10

Des cheveux bouclés, un visage assez creusé... Thomas et Benoît Moine sont devenus les sosies officieux de Benjamin Pavard. Si leur ressemblance n'est pas récente, la médiatisation du défenseur des Bleus à la Coupe du Monde a donné une nouvelle dimension à cette information quelque peu insolite, rapportée par La Voix du Nord.



"Au début, Benjamin Pavard, on ne le connaissait que de très loin. Notre mère nous avait déjà dit qu’on lui ressemblait", explique Thomas. Mais le match contre l'Argentine, où le latéral droit des Bleus va inscrire une splendide reprise de volée, va tout changer. "Après ce huitième de finale, son visage a été plus connu, poursuit Benoit. Et depuis ce but, pour rigoler, on nous demande même des autographes".

Ce qui amuse particulièrement les jumeaux de 17 ans, supporters du RC Lens, qui ne s'offusquent même pas du passé lillois de Benjamin Pavard. "On n'est pas rancuniers. On l'aime bien quand même", conclut Benoît sur France 3 Hauts-de-France.

Thomas et Benoit, les sosies non-officiels de Benjamin Pavard Crédit : Capture d'écran / Facebook