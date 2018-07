publié le 15/07/2018 à 11:30

Des sourires, du pep's et du football... À l'Ehpad "La Maison" à Toulouse en Haute-Garonne, l'excitation pour la finale de la Coupe du Monde est à son comble. Les résidents de cette maison de retraite, dirigée par les petites sœurs des pauvres, attendent avec impatience 17 heures pour voir les Bleus jouer.



Pour la finale contre la Croatie, tout a été chamboulé pour que les personnes âgées puissent assister à l’événement dans les meilleures conditions possibles. Bières et coupes de champagne seront offertes aux résidents. "C'est important un match avec des bières", confie avec amusement Audrey animatrice de "La Maison". Un écran géant a été installé dans un salon spécial de l'établissement.

"On se défoule complètement", souffle Lili une résidente en rigolant, "et puis on s'éclate tout le temps". Émile, 90 ans, espère de son côté que les Bleus "marquent en première mi-temps". La Coupe du Monde permet de changer le quotidien de ces personnes âgées qui font "la fiesta" comme l'affirme Audrey. D'autant plus avec le parcours incroyable de l'équipe de France.