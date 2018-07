Coupe du Monde 2018 : les Bleus sont "détendus et motivés", assure Noël Le Graët

publié le 15/07/2018 à 10:06

C'est le grand jour, et tout l'univers du football français est en ébullition. À commencer par Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF). En ligne sur RTL depuis Moscou ce dimanche 15 juillet, à 7 heures du coup d'envoi de la finale qui oppose la France à la Croatie, celui-ci donne les dernières nouvelles de l'équipe tricolore. Noël Le Graët assistera bien sûr au match des Bleus, une équipe tricolore en laquelle il a pleinement confiance.



"C'est leur soirée, c'est notre soirée à tous et avec deux équipes peut-être plus proches l'une de l'autre qu'on le croit, mais les Français sont vraiment bien préparés", estime-t-il. Tandis que la France se réveille survoltée pour cette finale, les Bleus, eux, sont "détendus et motivés", assure le patron de la Fédération française de football.

Suivez en direct cette journée spéciale finale de la Coupe du Monde sur RTL

Leur coach Didier Deschamps "est tout à fait détendu", fait par ailleurs savoir Noël Le Graët. "Il travaille très sérieusement. Toute la semaine et tous les jours, il inspire confiance, il prépare bien, c'est un homme qui travaille très intelligemment", confie le président de la FFF.