publié le 09/07/2018 à 11:24

Echapper à un match ennuyant - comme celui du Danemark contre la Croatie en huitièmes de finale - est possible. Depuis quelques temps, les fournisseurs de statistiques travaillent à quantifier les chances qu'a un joueur de marquer un but. Mais comment est-ce possible, alors même que le but est une action inattendue, basée sur une multitude de combinaisons possibles ? Les agences de statistiques s'appuient sur une série de critères pour prédire un but : angle de tir, distance au but, pied avec lequel le ballon est tiré, etc.



L'un des leaders européens dans l'analyse de statistiques est l'agence anglaise Opta. Pour prévoir ces "expected goals" ("buts attendus" en français), elle brasse et analyse des milliers de données et s'appuie sur un historique de 300.000 tirs afin de déterminer le pourcentage de réussite d'un joueur sur un type d'occasion donné. À l'instar de ces étudiants rennais, qui ont essayé d'établir des pronostics sur le nombre de victoires des Bleus.

Par exemple, lors des phases de poule de la Coupe du Monde de Russie, l'Allemagne a marqué 2 fois, alors que les statisticiens avaient calculé à 5,6 le taux de buts attendus. En revanche, l'équipe de France a plutôt collé aux statistiques : trois buts inscrits, contre 3,6 présagés.

Mais le procédé a des limites. Les critères de la présence du gardien et le nombre de défenseurs autour du buteur notamment, sont des éléments encore impossibles à prendre en compte pour les agences.



Analyser les performances des joueurs

Les études statistiques ont inondé les médias, surtout dans le domaine du sport. Devenues de véritables données de performance, les expected goals séduisent de plus en plus les professionnels. Recruteurs et staffs de clubs font appel à ces analystes pour évaluer le potentiel des attaquants et le nombre de buts qu'il pourra marquer dans une saison.



Ainsi, les chercheurs avaient deviné l'efficacité du Français Kilian Mbappé. Les performances de l'auteur du doublé contre l'Argentine correspondent aux statistiques prévues : 5 buts encaissés, contre 5,43 buts annoncés.



À l'inverse, l'Anglais Harry Kane, un des joueurs vedette de la Coupe du Monde, a explosé tous les scores. Contrairement aux 24 buts prédits par les statisticiens pour l'année 2017, il a en réalité marqué 36. Il a d'ailleurs été élu meilleur buteur actuel de la Coupe du Monde. Les joueurs comme Messi, Ronaldo et maintenant Harry Kane, deviennent les meilleurs joueurs car ils sont toujours au-dessus de leurs expected goals.



Outre les performances individuelles, ces statistiques ont aussi un caractère prédictif sur l'ensemble des joueurs. Si une équipe inscrit 10 buts sur les trois derniers matches, alors qu'elle aurait dû en inscrire 5, une baisse de forme serait alors attendue lors des prochaines rencontres.



Mais les expected goals ne représentent pas (encore) la vérité absolue. Même s'ils viennent se rajouter à l'arsenal des statistiques à la disposition des professionnels du sport et des supporters, le plaisir de la discipline réside dans la beauté du geste et l'inattendu.