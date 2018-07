publié le 15/07/2018 à 15:27

Au lendemain de la fête nationale, la France s'est encore un peu plus parée de bleu, de blanc et de rouge, dimanche 15 juillet, dès les premières heures du jour. Les Bleus disputent à 17h heure française au stade Loujniki de Moscou la troisième finale de Coupe du Monde de football de leur histoire après celles de 1998 (gagnée face au Brésil) et 2006 (perdue contre l'Italie).



20 ans le sacre des Zinédine Zidane, Youiri Djorkaeff, Fabien Barthez, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Lilian Thuram... conduits par Aimé Jacquet, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Hugo Lloris, N'Golo Kanté, Raphaël Varane... et leur sélectionneur Didier Deschamps, capitaine lors du premier sacre, rêvent de coudre une deuxième étoile sur le maillot frappé du coq.

Face à eux se dressent la Croatie de Luka Modric, Ivan Rakitic, Danijel Subasic. Depuis leur indépendance en 1991, les sportifs du pays au damier sont déjà montés sur le toit du monde en handball ou en water-polo. Pour la première fois de leur histoire, ils ont l'occasion de conquérir la plus grande des compétitions du sport roi sur la planète. Place au jeu.

France : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud



Croatie : Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic

16h32 - La cérémonie de clôture de ce Mondial 2018 en Russie vient de débuter.



16h27 - Vainqueur en tant que joueur puis sélectionneur, Didier Deschamps égalera l’Allemand Franz Beckenbauer (1974/190). Le Brésilien Mario Zagallo l’a gagnée deux fois en tant que joueur (1958 et 1962) et une fois en tant qu’entraîneur (1970).



16h20 - Mbappé n’était pas né le 12 juillet 1998 (20 décembre 1998), Pavard et Hernandez avaient 2 ans, Griezmann et Kanté 7, Giroud 11, Pogba 5…



16h14 - Les Bleus vont jouer tout en bleu, maillot, short et chaussettes. La Croatie va retrouver son maillot traditionnel blanc et rouge à damier.



16h08 - Modric et les Croates ont à leur tour débuté leur échauffement.



16h02 - Si la Croatie l’emporte, elle deviendra la 9e nation sacrée championne du monde.



15h56 - Lloris a débuté son échauffement le premier. Les autres joueurs l'ont rejoint trois minutes plus tard.



15h53 - En cas de victoire, la France rejoindra l’Uruguay et l’Italie au rang des pays 2 fois champions du monde. Le Brésil l’a été 5 fois, l’Italie et l’Allemagne 4, l’Espagne et l’Angleterre 1 fois.



15h45 - Le bus des Bleus est arrivé au stade Loujniki à 15h. Griezmann, Pogba et Mbappé sont descendus parmi les derniers. Tous les joueurs affichaient un visage très concentré.



15h38 - La France et la Croatie ont joué cinq matches depuis le 8 juillet 1998. Les Bleus en ont remporté trois et ont concédé deux matches nuls, le dernier le 29 mars 2011 en amical à Sain-Denis (0-0).



15h32 - L'arbitre de la rencontre est l'Argentin Nestor Pitana, celui du quart de finale France-Uruguay.



France : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud



Croatie : Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic

15h25 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre cette 21e finale de la Coupe du Monde de football.