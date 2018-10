publié le 15/07/2018 à 11:05

Si vous voulez être sûr que vos voisins ne vous gâchent pas la surprise en hurlant pour un but alors que l'action n'a pas encore abouti sur votre écran dimanche, regardez la finale de la Coupe du monde via la TNT ou écoutez-là sur une radio de la bande FM. Tous les autres supports sont susceptibles d'occasionner un temps de latence vous exposant au spoil de votre voisinage. Avec la cohabitation de différents moyens de diffusion, un décalage de plusieurs secondes peut en effet être observé entre les chaînes de télévision au sein d'un même immeuble.



D'où vient ce décalage ? Pendant la Coupe du monde, comme pour la plupart des événements diffusés en mondovision, le signal vidéo est envoyé par satellite, ici depuis les stades russes, vers les chaînes du monde entier. L'opération prend six dixième de secondes environ. Les diffuseurs disposent ensuite de leur propre système de compression et d'encodage du signal vidéo. Le temps de traitement des images sera plus long si le diffuseur favorise la qualité de la transmission au détriment du débit, et inversement.

Le meilleur moyen de coller au direct à la télévision reste la TNT, qu'elle soit reçue par l'antenne râteau ou le satellite. Les images arrivent sur les récepteurs numériques et satellites quatre à cinq secondes après que l'action ait eu lieu au stade. Les images diffusées en très haute définition (4K) demandent quelques millisecondes supplémentaires. Il faut compter encore une seconde de plus pour les box Internet via la fibre, puis via l'ADSL. Les délais sont encore plus longs avec les applications comme l'Apple TV ou les sites de streaming qui dépendent aussi de la qualité du signal Wi-Fi ou du réseau 4G.

Enfin, la radio reste imbattable en FM car elle repose sur des systèmes de diffusion plus légers, quasiment instantanés et propose un décalage de seulement une seconde en moyenne par rapport au vrai direct. La finale du Mondial sera diffusée à partir de 17h sur RTL dimanche.