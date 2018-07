Coupe du Monde 2018 : la ville de Paris se prépare à "de vrais moments de joie"

publié le 15/07/2018 à 09:33

Plus de 90.000 personnes sont attendues au Champs-de-Mars à Paris, ce dimanche 15 juillet, pour assister à la finale de la Coupe du Monde qui oppose la France à la Croatie à 17 heures, heure française. Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris chargé du tourisme et des sports, est l'invité de RTL. Il assistera, avec la maire de la capitale Anne Hidalgo, au match "dans la fan zone avec les supporters".



"Elle l'a voulu, c'est elle qui s'est battue pour l'avoir (la fan-zone sur le Champs-de-Mars, ndlr), elle veut le faire avec les Parisiens, explique Jean-François Martins. "Anne Hidalgo, dès le début de la compétition, avait souhaité que dès qu'on en aurait la capacité, dès qu'on aurait le parcours de l'Équipe de France mais aussi dès que le ministère de l'Intérieur nous y autoriserait, on puisse offrir aux Parisiens de vrais moments de célébrations, de vrais moment de joie", affirme-t-il.



"Quand Anne Hidalgo a obtenu du préfet de police, il y a quelques jours, que pour la demi-finale et la finale nous puissions mettre en place ce dispositif, nous nous sommes mis à pieds d'oeuvre (...) en préparant cette très belle soirée qui se passera au pied de la Tour Eiffel, avec les conditions qu'on avait connues pendant l'Euro 2016 et cette fan-zone magique qui avait duré un mois, en espérant que ça se termine mieux que cette finale de l'Euro 2016", espère Jean-François Martins.