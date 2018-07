publié le 15/07/2018 à 07:53

Après un mois d'émotions sportives, la Coupe du Monde 2018 touche à sa fin ce dimanche 15 juillet. L'équipe de France accède à sa troisième finale d'un mondial et affrontera la Croatie, qui a réussi à s'imposer face à l'Angleterre. Une compétition pleine de surprises, à la cérémonie d'ouverture tout en simplicité avec notamment un show de Robbie Williams.



La cérémonie de clôture devrait débuter à 16h30, heure française, soit une demi-heure avant le coup d'envoi de la finale entre la France et la Croatie. Ce grand classique de la compétition se tiendra au stade Loujniki de Moscou, où a eu lieu la cérémonie d'ouverture le 14 juin dernier et où se dispute la finale. La Fifa a annoncé il y a quelques jours que les interprètes de l'hymne officiel de la Coupe du Monde se produiront pour l'occasion.

Après le Britannique Robbie Williams, ce sont donc l'Américain Will Smith, le Portoricain NickyJam et l'Albanaise Era IStrefi qui seront présents pour entonner la désormais célèbre chanson Live It Up. Lors d'une conférence de presse, Will Smith a affirmé être très heureux de participer à cette cérémonie de clôture et encore plus d'avoir pu interpréter l'hymne officiel.

Des portraits géants des supporters

Si très peu de détails sont pour l'instant connus, on sait déjà que, à l'image de la cérémonie d'ouverture, la clôture de la Coupe du Monde 2018 sera modeste. Cité par Le Parisien, le directeur artistique de la cérémonie, Felix Mikhaïlov, a expliqué : "Nous voulons créer une gigantesque fête, pas seulement pour le football, mais pour les gens qui ont créé cette atmosphère saisissante dans toutes les villes, les supporters. C'est pourquoi vous verrez des portraits géants des supporters de différents matchs".



Du côté des dirigeants politiques, aucun nom n'a pour l'instant été donné. Emmanuel Macron sera présent pour soutenir l'équipe de France, tout comme son homologue croate Kolinda Grabar-Kitarovic. Le président russe Vladimir Poutine ne devrait pas manquer ce dernier événement de la compétition et pourrait prononcer un discours afin de clôturer ce Mondial russe comme il l'a ouvert, il y a un mois.