publié le 15/07/2018 à 16:54

Tous les nostalgiques de la victoire des Bleus en 1998 se souviennent de I Will Survive, de Gloria Gaynor repris par le Hermes House Band. Vingt ans plus tard, l'équipe de France de football a un nouvel hymne. Il s'agit de Magic In The Air de Magic System.



Cette chanson, sortie en 2014, avait déjà été choisie par les hommes de Didier Deschamps lors de l'Euro 2016. Deux ans plus tard, la Fédération française de football et les joueurs ont conservé cet hymne. Ainsi, le morceaux résonne dans les stades en Russie à chaque entraînement des Bleus, puis lorsque ceux-ci marquent et en fin de match en cas de victoire. "Ça m’a fait plaisir, j’ai été très honoré", a confié au Parisien A’salfo, le leader du groupe ivoirien et auteur de ce tube.



Dimanche 15 juillet, à quelques heures de la finale, un très jeune auditeur a eu la chance de pouvoir chanter avec son idole en direct sur RTL. A’salfo était l'invité de Éric Jean-Jean et Isabelle Langé dans RTL Club Mondial 2018.

> Un très jeune auditeur chante avec A'salfo le leader de Magic System sur RTL Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 15/07/2018