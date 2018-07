publié le 13/07/2018 à 12:54

Patron du milieu croate, finaliste de la Coupe du Monde 2018 et titulaire indiscutable du Real Madrid. Luka Modric est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Ce milieu de poche infatigable est un joueur qui fait l'unanimité en Europe mais n'est pas prophète en son propre pays. Retour sur le parcours tragique d'un jeune réfugié qui s'est hissé sur le toit du football mondial.



Luka Modric est né en 1985 et son enfance coïncide avec le début de la guerre d’indépendance croate. Alors âgé de six ans, Luka Modric et sa famille fuient le village de son grand-père, tué par les forces serbes au début du conflit. Ils arrivent à Zadar et durant plusieurs années, il acquiert le statut de réfugié et vit dans un hôtel avec sa famille. Et c'est là, dans le fracas des bombes, que va éclore l'un des plus grands talents du football européen, qui deviendra capitaine de la Croatie. Notamment lors de la finale du Mondial dimanche 15 juillet à 17h à Moscou contre les Bleus.



Le talent du garçon apparaît comme une évidence : "Il était une idole pour ceux de sa génération, un leader, un chouchou. Les enfants voyaient déjà en lui ce que nous voyons aujourd'hui", a confié Josip Bajlo, alors entraîneur de l'équipe du NK Zadar. Une éclosion dans une ambiance de guerre, puisque durant des années les entraînements se font alors que des bombes sont lâchées sur la ville. "C'est arrivé des millions de fois que les bombes se mettent à tomber alors que nous allions à l'entraînement, nous forçant à courir vers les abris", a témoigné Marijan Buljat, un camarade de Luka Modric, également formé au NK Zadar.

Un personnage controversé en Croatie

Son immense popularité en Croatie a toutefois été ternie par un scandale de corruption qui a touché le football national. Il est soupçonné d'avoir livré un faux témoignage lors du procès de Zdravko Mamic, accusé de malversations sur des transferts dont celui de Modric du Dinamo Zagreb au club londonien de Tottenham en 2008.



Sa déposition semblait de nature à partiellement disculper Mamic, détesté de nombreux supporters croates qui l'accusent d'avoir mis le football de leur pays en coupe réglée. Luka Modric est inculpé de faux témoignage, délit passible de cinq ans de prison. Mais le joueur du Real Madrid a peut-être réussi à reconquérir le cœur des supporters croates en un match. Alors que la Croatie avait souffert le martyre en phase de qualification pour ce Mondial, sa performance avait contribué à faire craquer la Grèce en match de barrages pour envoyer sa sélection au Mondial (4-1).



Et le scandale n'a pas affecté le Mondial russe du "petit prince" croate, il a fait mieux que ses aînés Davor Suker ou Slaven Bilic qui avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 1998. L'équipe de Croatie n'a jamais été aussi proche de ramener une première étoile à son peuple.