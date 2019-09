publié le 02/09/2019 à 08:17

Contre le blues de la rentrée, faites appel aux super-héros et héroïnes du petit écran. Après de longues pauses, les séries des maisons Marvel et DC Comics mais aussi The Walking Dead préparent leur retour.

Dévoilées pour la plupart en juillet dernier lors du Comic-Con de San Diego, ces nouvelles saisons promettent tour à tour du suspense (Riverdale), des nouveaux personnages (Supergirl), des dangers imminents (The Flash) ou des destins funestes (Titans). D'autres comme Arrow, Lucifer et Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D entament leurs dernières saisons. Les fans de zombies trépignent de leur côté d’impatience avant la saison 10 de The Walking Dead, qui sera marquée par le départ de Michonne, une saison après celui de Rick Grimes.

Afin de vous préparer, RTL Super vous dévoile le calendrier de rentrée de vos séries préférées.

Septembre

Titans, saison 2 ( 6 septembre, DC Universe) : Parmi les nouveaux héros et héroïnes de cette nouvelle saison, Bruce Wayne (Iain Glen de Game of Thrones), Superboy (Joshua Orpin), alias Connor Kent, teasé dans la scène post-générique de la saison 1 et Deathstroke, incarné par Joe Manganiello dans Justice League. C'est Esai Morales qui s'est glissé sous le costume du célèbre mercenaire. On ignore comment la super-team de Dick Grayson échappe aux pouvoirs maléfiques du père de Raven, mais aussi comment la jeune femme a réussi à se soustraire à son démon.

Octobre

Supergirl, saison 5 (6 octobre, CW) : Kara Danvers n'a pas fini d'en baver. Après l'arrivée de Lex Luhtor dans la saison 4, la super-héroïne va se frotter au plus grand ennemi de son cousin, sans oublier de nouvelles menaces toujours plus dévastatrices. Parmi les autres nouveaux personnages de la série : Andrea Rojas - Acrata, une businesswoman qui cache sa double identité et William Dey, prêt à tout pour faire vivre un enfer à Kara.



The Walking Dead, saison 10 (7 octobre OCS) : Après une saison 9 riche en drames, les héros et héroïnes de la série essayent de reprendre le cours de leur vie. Malheureusement, Alpha et ses Chuchoteurs continuent de terroriser les protagonistes, qui finissent par choisir de se battre, plutôt que de subir cette terreur silencieuse. Cette saison 10 sera la dernière de Michonne (Danai Gurira), qui termine la première bande-annonce armée de Lucille, la batte de Negan.

The Flash, saison 6 ( 8 octobre, CW) : Dans cette nouvelle aventure, Flash devra affronter le Dr. Ramsey Rosso aka Bloodwork. Hémophile, il trouve un traitement pour se soigner qui lui donne des super-pouvoirs dans les comics. Dans la série, il semble que l'explosion de l’accélérateur de particules le transforme en méta-humain. Il fera de Central City son terrain de jeu. Mar Novu, alias Monitor l'être cosmique, sera aussi de la partie.



Riverdale, saison 4 (9 octobre, CW) : Le premier épisode de cette nouvelle saison rendra hommage à Luke Perry, décédé brutalement en mars dernier. Shannen Doherty, sa partenaire de Beverly Hills 90210 sera d'ailleurs présente à cette occasion. On ignore encore ce qui a pu se passer pour qu'Archie, Betty, Veronica finissent les vêtements tachés de sang à la fin de la saison 3.



Arrow, saison 8 (15 octobre, CW) : Ultime saison consacrée à l'archer de DC Comics incarné par Stephen Amell, elle comptera 10 épisodes. De nombreux personnages emblématiques des précédentes saisons feront d'ailleurs leur retour dans cette dernière aventure.

Décembre

Marvel’s Runaway saison 3 (13 décembre, Hulu) : La team Marvel des six adolescents aux super-pouvoirs n'a pas fini de relever des défis. Dans ces prochains épisodes, Nico, Alex, Molly, Karolina, Chase et Gert devront échapper à leurs parents criminels, mais aussi survivre dans les rues et empêcher la destruction de notre monde. La série est diffusée sur SYFY France, mais la date de diffusion n'a pas encore été communiquée.

La saison 3 de "Marvel's Runaways" comptera 10 épisodes Crédit : Michael Desmond / Hulu

Crisis on Infinite Earths ArrowVerse (sans date connue, CW) : comme chaque année, toutes les séries DC-CW se retrouvent dans un crossover. Ce 6e Arrowverse s'intitule Crisis on Infinite Earths et il sera divisé en cinq parties entre décembre 2019 et janvier 2020. Au casting, les équipes d'Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, (absente l'an passé) et Batwoman.

Janvier

Crisis on Infinite Earths ArrowVerse (sans date connue, CW) : Suite et fin du plus grand crossover de l'ArrowVerse.



DC's Legends of Tomorrow, saison 5 (20 janvier, CW) : La super-team qui peut voyager dans le temps devra se serrer les coudes, après le rebondissement de la fin de la saison 4. Une alliée se révèle être une ennemie, cheffe des forces des Enfers, tandis que Zari a réussi à changer son passé, tout en effaçant son présent et son futur par la même occasion.

Caity Lotz et Jes Macallan dans "DC's Legends of Tomorrow" Crédit : Katie Yu/The CW

Courant 2020

Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D, saison 7 (ABC) : Ultime saison pour l'équipe de Phil Coulson (Clark Gregg), que les fans ont retrouvée au cinéma dans Captain Marvel. Pour le moment, on sait que cette dernière saison aura 13 épisodes, comme la saison 6 toujours en cours de diffusion.



Lucifer, saison 5 (Netflix) : Chloé et Lucifer auront-ils droit à leur "happy end" ? C'est ce que tous les fans se demandent après la fin déchirante de la saison 4, où le Diable doit retourner aux Enfers afin de protéger la Terre et ses proches. Ultime saison de la série sauvée par Netflix, après avoir été annulée par Fox. On ignore encore la date de diffusion de cette dernière saison, mais les fans devraient avoir des nouvelles sous peu.