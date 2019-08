publié le 20/08/2019 à 21:00

Netflix avait annoncé la couleur. Des abonnés français au service de streaming vidéo par abonnement ont eu la surprise de découvrir dans leur boîte mail que leur facture Netflix allait bientôt augmenter. Ces notifications sont la conséquence de l'augmentation des tarifs annoncée en juin dernier par la plateforme vidéo en France. À l'époque, la hausse était effective immédiatement pour les nouveaux abonnés seulement. Elle a été répercutée aux anciens clients de façon progressive.

À compter de la mi-août, ou à partir de septembre, selon les personnes, les abonnés à l'offre "Standard" (deux écrans en HD) vont voir leur facture lestée d'un euro supplémentaire pour atteindre 11,99 euros par mois. L'abonnement "Premium" (quatre écrans en HD) passe pour sa part de 13,99 à 15,99 euros mensuels. L'offre "Standard" (un seul écran connecté), la formule de base, ne change pas afin de ne pas saper l'attractivité du service.

"Cette augmentation reflète les améliorations constantes que nous apportons à l’expérience utilisateur et nos importants investissements dans les contenus de qualité", expliquait Netflix à l'époque. À travers cette augmentation et celles appliquées aux marchés américain, allemand, autrichien, suisse et britannique ces dernières semaines, Netflix aspire à dégager de nouvelles liquidités susceptibles de financer ses investissements importants dans les contenus originaux pour faire face à la concurrence de Disney+ ou d'Amazon Prime.