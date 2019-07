publié le 19/07/2019 à 15:07

Comme chaque année, le Comic-Con de San Diego tient ses promesses. Depuis le 18 juillet 2019 et jusqu'au 21 juillet, la grand-messe de la pop culture dévoile les bandes-annonces des films, séries et jeux vidéo les plus attendus de l'année.

Cette 50e édition démarre fort avec les trailers de His Dark Materials, prochaine série HBO d'ores et déjà annoncée comme celle qui pourrait voler la couronne de Game of Thrones au niveau du succès. Les amateurs de Terminator ont pu découvrir les coulisses de Terminator : Dark Fate, prochain volet qui réunira T-800, Sarah et John Connor, 26 après Le jugement dernier. Dans un autre registre, le clown psychopathe Pennywise prépare sa revanche dans Ça 2.

Quelles sont les autres bandes-annonces à ne pas louper pour ce week-end ? Installez-vous confortablement, RTL Super a tout prévu et vous dévoilent les plus gros trailers de cette 50e édition du Comic-Con de San Diego.

"His Dark Materials"

Ce sera l'une des séries de 2019 qui devrait ravir les fans de Game of Thrones. His Dark Materials a dévoilé ses nouvelles images au Comic-Con. Adaptée de la trilogie éponyme de Philip Pullman, la série est centrée sur Lyra (Dafne Keen), une orpheline vivant au Jordan College d'Oxford, dans une dimension parallèle à la nôtre. Dans son monde, les humains évoluent avec des "daemon", des créatures qui représentent physiquement l'âme des humains. Elle va embarquer dans une aventure risquée pour mettre un terme à un ignoble trafic d'enfants. Deux saisons de huit épisodes ont été déjà commandées par HBO et BBC One.

His Dark Materials sera diffusé à l'automne 2019.

"Terminator : Dark Fate"

26 ans après Terminator 2 : Le Jugement dernier, le cyborg T-800 (Arnold Schwarzenegger) fait son grand retour au cinéma avec Sarah Connor (Linda Hamilton) et John Connor (Edward Furlong) dans Terminator : Dark Fate. Lors du Comic-Con, Paramount Pictures a dévoilé une courte vidéo sur les coulisses du tournage. L'occasion d'avoir de nouvelles images du retour explosif de Linda Hamilton et de certains combats de T-800 contre les nouveaux cyborg de Skynet.



Terminator : Dark Fate sortira dans les salles le 23 octobre 2019.

"Ça 2"

La nouvelle bande-annonce sanglante dévoilée par Warner Bros donne un premier aperçu du cauchemar que vont vivre Jessica Chastain, James Mc Avoy et le reste de la bande. Dans celle-ci, celle qui joue le rôle de Beverly Marsh adulte (Jessica Chastain) apparaît couverte de sang. Plus de 17.000 litres de faux sang ont été utilisé pendant le tournage, pour un effet des plus gores.



Ça : chapitre 2 sortira en salles le 18 septembre 2019.

"Marvel Ulltimate Alliance 3: The Black Order"

Dès le 19 juillet 2019 sur la Nintendo Switch, les fans Marvel peuvent découvrir Marvel Ulltimate Alliance 3: The Black Order. Dans ce nouveau monde, les joueurs et les joueuses doivent composer leur super-équipe avec Iron Man, Captain Marvel, sans oublier Spider-Gwen, Scarlet Witch ou encore Luke Cage pour affronter l'Ordre Noir, les sbires de Thanos. Comme dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, la quête ultime est celle des Pierres de l'Infini.



Marvel Ulltimate Alliance 3: The Black Order disponible en exclu sur Nintendo Switch le 19 juillet 2019.