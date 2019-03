publié le 08/03/2019 à 13:51

Après un accident vasculaire cardiaque (AVC), Luke Perry est décédé à l'âge de 52 ans lundi 4 mars 2019 à Los Angeles. Connu mondialement grâce à son rôle de "bad boy" dans la série adolescente Beverly Hills, cela faisait déjà trois saisons que l'acteur interprétait Fred Andrews dans la série, Riverdale.



Les hommages se succèdent depuis maintenant une semaine et c'est avec un message sobre que K.J. Apa, son fils Archie dans la série diffusée par Netflix, a rendu un hommage touchant à son "père". "Rest in Love Bro", que l'on peut traduire en français par : "Repose en amour mon frère." On se perd quelque peu dans les liens familiaux mais l'esprit est là, accompagnant une photo de l'acteur disparu, cheveux au vent, souriant à bord d'un bateau.

À l'heure actuelle, aucune information n'a été dévoilée par la production concernant la suite de la série. Par ailleurs, Luke Perry apparaîtra une dernière fois au cinéma, de façon posthume, dans le prochain long-métrage de Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood, en salles le 14 août 2019. Un film très attendu avec un casting impressionnant comptant notamment Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie et Al Pacino.