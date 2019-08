"The Walking Dead" : Jeffrey Dean Morgan réfute une théorie populaire sur Negan

publié le 10/08/2019 à 11:30

À deux mois de la diffusion de la saison 10 de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan se confie sur Negan. Grand méchant des saisons 7 et 8, détrôné depuis la saison 9 par Alpha, le personnage à la batte n'a pas fini de nous surprendre. L'acteur a en effet réfuté la théorie la plus populaire sur Negan. Attention, la suite contient des spoilers.

Depuis le milieu de la saison 9, nombreux et nombreuses sont les fans à penser que Negan se rachète. Il retourne derrière les barreaux d'Alexandria après s'en être échappé (épisode 9), sauve Judith d'une mort certaine dans le blizzard (épisode 16) et conseille Michonne quand elle l'y autorise... L'ancien chef des Sauveurs est-il vraiment le chemin de la rédemption ?

Jeffrey Dean Morgan balaye cette théorie populaire en quelques phrases. " (...) Negan sera toujours Negan. Il sera toujours une langue de vipère. Il ne s'agit plus de fracasser des crânes avec Lucille, mais il peut encore vous poignarder avec ses mots", précise-t-il dans un entretien pour Comic Book.

"Les gens parlent d'un arc de la rédemption, je ne m'y connais pas trop sur le sujet, car je pense que Negan sera toujours ce qu'il est. Nous verrons. Je ne pense qu'il soit excité que Negan soit Negan [comme dans les saisons précédentes], je pense donc qu'il va se battre contre beaucoup de choses, dont lui-même dans cette saison [10]", conclut l'acteur.