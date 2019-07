Shannen Doherty and 90210 Cast Open Up About How Revival Series Honors Luke Perry (Exclusive)

publié le 31/07/2019 à 12:59

C'est une déclaration forte de la part de Shannen Doherty. L'actrice qui a combattu son cancer de sein, s'est confiée sur son retour dans BH90210, le reboot de 90210. Elle explique avoir accepté de reprendre son rôle de Brenda Walsh, en hommage à Luke Perry, l'interprète de Dylan McKay, décédé brutalement en mars 2019.

"Il était le personnage le plus important de 90210. Pour moi, j'avais l'impression que c'était de lui rendre hommage et d'honorer sa mémoire [en reprenant le rôle de Brenda] et de tout ce qu'il représentait pour le public, les fans et nous tous [le casting original]", explique-t-elle dans un entretien du 29 juillet 2019 à ET. Brenda et Dylan était l'un des couples emblématiques de 90210.

Brian Austin Green, l’interprète de David Silver a précisé que l'hommage rendu à Luke Perry, dès le premier épisode du reboot, sera "très respectueux". BH90210 sera diffusé dès le 7 août 2019 sur la chaîne américaine Fox News.

Un autre hommage sera rendu à Luke Perry dans l'épisode 1 de la saison 4 de Riverdale (octobre 2019), où il incarnait Archie Andrews, le père du héros Archie. Ce sera "probablement l'épisode le plus important de Riverdale cette année, voire même de la série, avait tweeté Roberto Aguirre-Sacasa, le showrunner de la série diffusée sur Netflix.