Daryl et Alpha dans l'épisode 11 de "The Walking Dead"

publié le 25/02/2019 à 08:32

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Bounty, l'épisode 11 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Pour certains et certaines, cet épisode 11 apparaîtra comme une sorte de parenthèse dans l'intrigue de la saison 9. On retrouve Carol, Ezekiel et Jerry du Royaume qui se lancent dans une drôle de mission. Récupérer une lampe de projection pour organiser des soirées cinéma lors de la Foire des Communautés.



De l'autre côté du territoire post-apocalyptique, la Colline fait face à Alpha et aux Chuchoteurs. Le deal est simple : Lydia contre Luke Alden. Comment Daryl, lui aussi enfant battu, réussira-t-il à accepter de laisser Lydia repartir dans les bras de sa mère tortionnaire ? La tension est à son comble.

"Une des nôtres, contre deux des vôtres"

Samatha Morton est Alpha Crédit : AMC

Alpha n'est pas là pour plaisanter. Avec un petit groupe de Chuchoteurs, la mère de Lydia approche à visage découvert devant les murs de la Colline. Sa requête est "simple" : si Lydia ne lui est pas rendu, c'est la guerre. Au départ, la réponse est toute trouvée pour Daryl. Lydia ne retourna pas avec les Chuchoteurs, ni dans les bras de sa mère, qui l'a bat depuis son enfance. Enfant battu, Daryl comprend mieux que personne ce que l'adolescent subit depuis toutes ces années. Mais, Alpha a prévu ce qu'il faut pour tenir à tête à Daryl. Si Lydia est relâchée, elle épargnera Luke et Alden, prisonniers. Leurs vies valent-elles plus que celle de Lydia ?

Henry a bien compris ce que décideront Daryl, Tara et Enid, la petite amie d'Alden. C'est pourquoi il aide Lydia à s'échapper et à se cacher. C'est finalement l'adolescente qui lui fera entendre raison, grâce aux mots d'Enid, dont il était amoureux, qui rend d'ailleurs hommage à Carl et sa lettre d'adieu. La showrunner Angela Kang a décidé d'injecter une dose de romantisme dans la scène : Lydia embrasse Henry, avant de rejoindre sa mère.



Alors qu'on pourrait s'attendre à des retrouvailles mère-fille, Alpha gifle violemment l'adolescente qui l'a appelée "Maman". La Colline ne loupe pas cette scène, mais l'heure à est la fête puisque Luke et Alden sont de retour, sains et saufs.

La mission du Royaume

Jerry face aux zombies du cinéma Crédit : Gene Page/AMC

Le Royaume est de retour. D'abord avec un flashback où Jésus fait son grand retour. Tara offre d'ailleurs la Charte des Droits et des Libertés des Communautés, que Michonne a réalisé.



Sans savoir ce qui arrive à leur fils, Carol et Ezekiel embarquent pour une mission originale. Ezekiel veut à tout prix récupérer une lampe de projection, pour faire découvrir aux enfants le plaisir du 7e art. Un objectif qui paraît complètement décalé pour Carol, alors qu'une horde de zombies commence à se rapprocher du petit groupe. Mais, la scène se déroule sans encombre. Et tout le monde est ravi.



On apprend aussi que le Royaume peine à survivre et pourrait demander à la Colline de l'accueillir. Ezekiel a bien changé comparé aux précédentes saisons. Il est d'accord avec Carol pour éventuellement demander de l'aide à la Colline. Auparavant, il aurait tout simplement balayé la réalité et condamné son peuple.

Henry passe à l'action

L'épisode se termine par la fugue d'Henry. Amoureux de Lydia, il part à sa recherche pour la sauver de sa mère. Daryl, qui est son "protecteur" en attendant le retour de Carol à la Colline, n'a pas vraiment de choix et se lance à sa poursuite. Il est rejoint par Connie. La jeune femme, membre du groupe de Magna, trouve aussi que la situation n'est pas normale pour Lydia. Avec son petit carnet, elle parvient à communiquer avec Daryl et s'impose dans sa mission de sauvetage.