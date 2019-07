publié le 22/07/2019 à 16:46

Après Rick Grimes, c'est au tour de Michonne de quitter The Walking Dead. L'actrice Danai Gurira (Black Panther, Avengers : Infinity War, Avengers 4) a officialisé la nouvelle lors du panel consacré à la série au Comic-Con de San Diego, le 19 juillet 2019. Elle ne fera que "quelques apparitions" dans la saison 10, qui sera diffusée à partir du 7 octobre 2019 sur OCS.

"Je peux confirmer que ce sera ma dernière saison en tant que Michonne dans cette incroyable série. Je voudrais juste vous dire que ça été une des plus grandes joies de ma vie (...). Ce fut une décision très difficile mais d'autres projets m'appellent, en tant que créatrice. Je ressens une immense douleur et je vous suis très reconnaissante. Je vous aime tous", a ainsi déclaré Danai Gurira, comme le rapporte EW. Elle aura incarné la guerrière au sabre pendant 8 ans.



De son côté, Angela Kang, la showrunner de la série a tenté de rassurer les fans sur le départ de Michonne. "Elle est l'héroïne préférée des fans de la série et des comics, et nous adorons l’actrice et le personnage, nous voulons lui rendre un bel hommage, ce qui est un gros challenge", expliquait-elle à EW. "Je suis très satisfaite [de la fin de Michonne]" a confié d'ailleurs l'actrice à ET. Reste à savoir si cela veut dire que l'héroïne va disparaître d'une manière brutale ou partir vers une autre communauté, à la manière de Maggie.