publié le 29/07/2019 à 16:31

Les fans de la Terre du Milieu ont de quoi être rassuré. La série Le Seigneur des Anneaux, attendue pour 2020-2021, a dévoilé sa gigantesque équipe créative dans un teaser.

En plus des showrunners J.D. Payne et Patrick McKay, Amazon Studios va adapter les romans de J. R. R. Tolkien avec John Howe, le concept-artist des livres et des films de Peter Jackson. De quoi rassurer les fans du Seigneur des Anneaux qui se déroulera pendant Le Deuxième Âge, période durant laquelle Sauron n'était pas un grand œil rouge ou une âme dans une armure de métal.

Les producteurs exécutifs Bruce Richmond et Bryan Cogman (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire) seront aussi dans l'aventure, avec les auteurs Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Soprano) et Justin Doble (Stranger Things). Kate Hawley, la cheffe des costumes de Suicide Squad, Rick Heinrichs, le chef décorateur de Star Wars 8 et Jason Smith, le superviseur des effets visuels d'Avengers, complètent cette équipe.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Amazon a prévu cinq saisons. Le budget d'un milliard de dollars qui est prévu devrait offrir du grand spectacle sur cette série aux cinq saisons.