publié le 12/08/2019 à 13:45

Maggie (Lauren Cohan) reviendra-t-elle dans la saison 10 de The Walking Dead ? Depuis l'épisode 7 de la saison 9, les fans ont découvert qu'elle a quitté la Colline avec son fils Hershel (Peyton Lockridge), pour s'occuper d'une communauté portuaire sur les conseils de Georgie. Un premier extrait de la saison 10 donne de nouveaux détails sur l'ancienne cheffe de la Colline. Attention, spoilers.

Cet extrait diffusé dans l'émission Talking Dead du 11 août 2019, consacrée à The Walking Dead, est centré sur Carol (Melissa McBride) et Daryl (Norman Reedus). On y apprend que Carol est devenue une navigatrice et pêche où elle souhaite, depuis la décapitation d'Henry par Alpha. C'est d'ailleurs au cours d'un de ses voyages, qu'elle a réussis à avoir des "nouvelles"de Maggie.

"Nous avons vogué au Sud jusqu'à ce quai où Oceanside récupérait les lettres de Maggie. Mais il n'y avait plus rien là-bas depuis longtemps", explique l'héroïne. Toujours aucun signe de vie de Maggie, mais on sait maintenant qu'Oceanside pourrait avoir d'autres indices et ferait le lien avec son retour. Si Lauren Cohan et la showrunner Angela Kang maintiennent le suspense sur le retour de la survivante dans la saison 10, cet extrait devrait donner naissance à de nombreuses théories.