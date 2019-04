publié le 27/01/2019 à 10:01

C'est une surprise. La saison 1 de Titans, diffusée sur Netflix depuis le 11 janvier, possède une scène post-générique après l'épisode 11. Attention, si vous n'avez pas encore regardé Titans, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Alors qu'on abandonne Dick Grayson complètement transformé après les manipulations de Trigon, le père diabolique de Rachel, une courte séquence apparaît après le générique de l'épisode 11.

On se retrouve "quelque part à Métropolis", plus précisément dans les locaux du Laboratoire Cadmus. Dans les organisations, Cadmus est connu sous le nom de Projet Cadmus. Elle a été créée après la trahison de Superman quand il tente de coloniser la Terre pour Darkseid et cherche ainsi à détruire toutes potentielles menaces extra-terrestres contre la Terre.

Dans cette scène de Titans, on comprend que des expériences génétiques sont réalisées (le symbole de l'ADN) est présent de partout. Un homme nu se balade dans les locaux, alors qu'un message d'alerte apparaît sur un écran : "Sujet 13 déconnecté". Des cadavres de scientifiques jonchent le sol, tandis que le mystérieux personnage au "S" tatoué sur le bras, s'approche d'une cage et libère un chien, dont les yeux rouges s'illuminent.

Qui est le "Sujet 13" ?

Le "Sujet 13" prêt à attaquer un scientifique Crédit : capture d'écran Netflix

Pas de doute : le sujet 13 est bien un Kryptonien. Il a le "S" de Superman tatoué sur le bras et possède une super-force : il étrangle le scientifique en quelques secondes et arrache la porte de la cage du chien avec facilité. Le Sujet 13 est en réalité Superboy alias Connor Kent, et son chien Krypto.



Il est le clone de Superman et de Lex Luthor, créé par le Projet Cadmus. Il se fait aussi appeler Kon-El, car Superman le prend sous son aile et Connor Kent, puisqu'il est recueilli par Martha et Jonathan Kent [les parents adoptifs de Superman]. Comme Superman, Superboy a la super-force kryptonienne, une vision à rayon-X et thermique, sans oublier le Super-souffle (qui peut geler objets et humains). Il est aussi télépathe et peut voler.

Connor Kent alias Superboy Crédit : DC Comics

Quant au chien Krypto, il fait sa première apparition dans les comics en 1955. Il a été envoyé par Jor-El, le père de Superman, pour prendre soin du petit garçon lors de son arrivée sur Terre. Mais, la fusée se perd en chemin et le "superchien" n'arrive que lorsque Superman est adolescent. Krypto a les mêmes pouvoirs que son maître, ce qui promet de belles scènes d'actions dans la suite de Titans.

Quelle signification pour la saison 2 de "Titans" ?

Pour le moment, les fans disposent de très peu d'informations sur la saison 2 de Titans. Elle sera d'abord diffusée sur la plate-forme de streaming DC Universe, avant d'arriver sur Netflix. Selon les rumeurs, le tournage pourrait commencer en mars 2019 pour une diffusion américaine début 2020. Dans tous les cas, cette scène post-générique annonce que les Kryptoniens seront les nouveaux personnages du show.



Dans tous les cas, sachez que l'épisode 1 de la saison 2, était au départ le final original de la saison 1. Vous avez bien lu. Les showrunners ont en effet décidé de raccourcir la saison 1 pour conserver un puissant cliffhanger (Dick Grayson qui bascule du côté obscur), comme l'a précisé le scénariste Greg Walker à TVLine : "Nous allons nous servir du premier épisode de la saison 2 pour introduire un nouveau méchant, et puisque le rôle de Trigon est si important dans les comics, nous avons eu la sensation que nous devions lui dédier un épisode. Le genre d'épisode avec lequel vous lancez une nouvelle saison". La suite, on l'espère, d'ici quelques mois.