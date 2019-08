Alpha et Carol dans "The Walking Dead" vont-elles s'affronter ?

publié le 05/08/2019 à 15:00

Alpha, la redoutable cheffe des Chuchoteurs n'a pas fini de terroriser les protagonistes de The Walking Dead. Mais, la Guerre se prépare comme on le voit dans la bande-annonce de la saison 10 et Carol est prête à tout pour "tuer cette salo**". Attention, la suite contient des spoilers.

Plus que n'importe qui, Carol veut supprimer Alpha. La Chuchoteuse a en effet enlevé et décapité Henry, dont la tête a orné un des piques de la frontière des Chuchoteurs dans l'épisode 15 de la saison 9. Mais les deux femmes vont-elles s'affronter lors d'un combat, comme le laisse à penser le trailer ? Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead, donne quelques indices.

"Elles sont toutes les deux des femmes fortes, qui sont ennemies dans la guerre contre les Chuchoteurs. Il y a plein de choses qui vont se passer. Melissa [Carol] et Samantha [Alpha] sont géniales et elles sont deux forces formidables qui s'affrontent", explique-t-elle dans un entretien rapporté par Comic Book. De son côté, Melissa McBride a confié au Comic-Con de San Diego que "Carol mérite ce combat, elle veut se venger". La suite, on l'espère, dès le 7 octobre 2019, date de la diffusion de la saison 10 sur OCS.