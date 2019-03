publié le 25/03/2019 à 08:45

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur The Calm Before, l'épisode 15 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



La saison 9 de The Walking Dead touche bientôt à sa fin. Si certains et certaines pensent que l'épisode le plus choquant de cette saison reste celui de la disparition de Rick (épisode 5), ils et elles changeront sûrement leur avis après cet épisode 15. Aussi attendu que redouté, The Calm Before adapte l'un des moments les plus emblématiques des comics. Le Harvest Festival, l'équivalent de "the Fair" dans la série, qui se termine en véritable boucherie pour nos héros et héroïnes.



Dans cet épisode 15, alors que le Royaume accueille enfin "the Fair" et les communautés jadis ennemies enterrent "la hache de guerre", Alpha parvient à s'infiltrer et prépare la pire des revanches.

Le traité des Communautés est enfin signé

Les quatre Communautés de "The Walking Dead" sont réunies à la Foire Crédit : AMC

The Calm Before démarre avec l'ouverture de la Foire par Ezekiel. Tout le monde est heureux et c'est bien la première fois qu'on a une telle scène de liesse dans la série. C'est aussi le moment qu'à choisi la showrunner Angela Kang pour enfin réunir les quatre communautés : le Royaume, Alexandria, la Colline et Oceanside, qui ne partagent plus rien depuis la disparition de Rick.

Très vite et malgré les griefs du passé, les quatre leaders tombent d'accord : ils et elles vont s'unir pour protéger la Colline. La charte rédigée par Michonne est enfin signée, preuve que les communautés sont de nouveau unies, comme du temps de Rick.

Tara craint une vengeance d'Alpha. Il est donc décidé que Michonne, Daryl, Carol accompagnés de Yumiko, Magna et d'autres membres des communautés iront à la Colline, pour préparer la bataille. Le reste des troupes arrivera après la Foire. Très vite, on se doute que certains scènes d'au revoir entre des personnages sont en réalité des adieux, puisqu'on repère Alpha, qui a réussi à s'infiltrer dans la Foire, en se faisant passer pour une femme d'Alexandria.

L'horreur absolue

Dans la forêt, Daryl, Michonne, Yumiko et Carol sont encerclés par les Chuchoteurs. Alpha emmène Daryl sur une colline. On y aperçoit une horde de milliers de zombies, à laquelle les Chuchoteurs sont mêlés. Alpha explique à Daryl que son groupe sera toujours plus puissant et nombreux que tous les membres des autres communautés et qu'ils ne doivent plus jamais traverser le territoire des Chuchoteurs, qui est au Sud. Daryl lui demande où se trouve la frontière. "Tu verras", répond Alpha.



Nos cinq héros et héroïnes font route au Sud et tombent sur Siddiq, blessé qui les emmènent en haut de la colline. De loin, on aperçoit des têtes sur des piques. Comme dans les comics. Et c'est l'horreur absolue : Ozzy, le leader des Maraudeurs,D.J, Alek des Maraudeurs, Tammy Rose, Addy, Rooney, Frankie et enfin... Enid, Tara et Henry. Les têtes décapitées bougent leurs lèvres sur les piques, mordus après leurs décapitations par des zombies. L'horreur est absolue. Surtout lorsque Daryl empêcher Carol de regarder la dernière pique où se trouve Henry : "Regarde-moi !", hurle-t-il. Mais c'est trop tard.



The Calm Before n'est pas le Red Wedding de The Walking Dead, puisqu'on ne voit pas Alpha et les Chuchoteurs égorgés leurs victimes. Mais, ce final est choquant et déchirant. Et les souvenirs de ces têtes décapitées sur des piques hanteront sûrement certains fans.

Un nouveau saut dans le temps

Siddiq a été épargné par les Chuchoteurs pour qu'il raconte aux Communautés tout ce qu'il s'est passé. Une stratégie pour faire peur, mais Siddiq raconte une autre version de l'histoire, pleine d'espoir. Il confie comment Enid, Henry, Tammy et leurs compagnons se sont battus jusqu'au bout, comment ils se protégés entre eux, grâce à l'arrivée d'Ozzy et D.J. Un discours plein d'espoir : car dans cette épreuve atroce, les communautés doivent rester unies, se battre les unes pour les autres.



L'épisode se termine par un saut dans le temps de plusieurs mois. Nous sommes en hiver (la Foire a eu lieue en été) : des flocons commencent à tomber. Lydia et Daryl se rendent devant les piques, les têtes ont été enlevées. Lydia se recueille devant "la pique d'Henry" et y dépose un médaillon en bois, pour lui montrer qu'elle fait maintenant partie de la Colline.