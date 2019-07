publié le 31/07/2019 à 10:07

L'été 2019 continue. Et pour continuer de satisfaire tous ses abonnés, en vacances ou non, Netflix enrichit son catalogue. Au programme, le retour de nombreuses séries, des films cultes, des thrillers et une dose de fantasy.

L'une des plus grosses séries attendues pour août 2019 sur Netflix, c'est Mindhunter de David Fincher. L'un des génies du thriller persiste et signe avec neuf nouveaux épisodes en compagnie des agents du FBI Holden Ford et Bill Tench. Parmi les tueurs qu'ils traqueront : Charles Manson et David Berkowitz.

Si vous êtes plutôt attirés par des séries avec des femmes fortes et engagées, ne manquez pas les nouvelles saisons de Dear White People, Glow et Les Demoiselles du téléphone. Féminine, catch et émission de radio vous tiendront en haleine dans ces trois shows.

Côté films, Netflix mise sur le classique avec Reservoir Dogs, premier film de Quentin Tarantino, mais aussi The Big Lebowski des frères Coen et American Gangster de Ridley Scott. Installez-vous confortablement.

Si vous aimez les femmes (com)battantes

> Dear White People ' Saison 3 : Bande-annonce officielle VOSTFR ' Netflix Date : 30/07/2019

SÉRIE - Dear White People (saison 3), 2 août : Sam (Logan Browning) est de retour avec ses camarades de l'université de Winchester. Mais, cette année, elle n'est plus l'animatrice de l'émission de radio qui lui permettait de dénoncer les injustices. Entre les amours des uns, les secrets des autres, et la menace toujours grandissante du "Narrateur", l'université va bientôt vivre une nouvelle révolution.

SÉRIE - Les Demoiselles du téléphone (saison 4), 9 août : les héroïnes féministes de l'une des séries espagnoles les plus populaires de Netflix sont enfin de retour. Cette fois, elles devront tout faire pour sauver Carlota, accusé à tort d'un homme politique. "Parfois, pour rendre justice, il faut enfreindre la loi", résume Lidia.

SÉRIE - Glow (saison 3), 9 août : direction Las Vegas pour les combattantes de cette série qui vous plonge dans les coulisses et les combats du catch féminin. Zoya the Destroyer, Liberty Belle, Junk Chain ou encore Machu Pichu vont devoir relever de nouveaux défis et monter le plus grand show de catch de Vegas.

SÉRIE - Murder (saison 5), 16 août : après son triomphe à la Cour Suprême, Annalise Keating retourne donner ses cours à la fac de droit. Elle ouvre une nouvelle clinique juridique et sélectionne 20 étudiants pour y travailler, dont le mystérieux Gabriel. Frank décide d'enquêter sur le jeune homme, alors qu'Asher, Michaela, Connor et Laurel essayent tant bien que mal de jongler entre leurs études et les drames.

Si vous avez envie de revoir des classiques

> Reservoir Dogs Date : 30/07/2019

FILM - Reservoir Dogs , 1er août : avant la sortie d'Once Upon A Time... in Hollywood (14 août 2019), (re)découvrez l'un des classiques de Quentin Tarantino. Des répliques cultes, une oreille sanglante, des costumes noirs... Reservoir Dogs, premier film de Tarantino est celui qui fera entré le réaliser dans l'histoire avec ce film sur des truands, coincés dans un entrepôt.



FILM - SOS Fantômes, 1er août : montez à bord de la Cadillac de Ghostbusters pour une mission paranormale avec Peter Venkman (Bill Muray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) et Egon Spengler (Harold Ramis). Le tout sur la musique d'Elmer Bernstein et Ray Parker, Jr. pour un début d'août en bonne compagnie.



FILM - American Gangster, 16 août : le film de Ridley Scott s'inspire de l'histoire de Frank Lucas (Denzel Washington) l'un des grands parrains du crime new-yorkais et vendeur d'héroïne en pleine Guerre du Viêt Nam. À "ses trousses", le détective Richie Roberts (Russel Crowe) prêt à tout pour faire tomber Frank Lucas de son trône et stopper le trafic de "Blue Magic".



FILM - The Big Lebowski, 16 août : Jeff Bridges est entré dans l'histoire du cinéma en incarnant Jeff Lebowski, surnommé "Le Duc" dans ce film complètement barré de Joel et Ethan Coen. Après avoir été frappé à tort par deux malfrats, Le Duc et son comparse Walter (John Goodman) partent à la recherche du Jeff Lebowski milliardaire.

Si vous voulez avoir peur

> I Still Know What You Did Last Summer Date : 30/07/2019

FILM - Souviens-toi… l’été dernier 2, 1er août : un an après le terrible été de Julie (Jennifer Love Hewitt) pourchassée par le tueur au crochet, la jeune femme essaye de passer à autre chose. Elle s'envole pour les Bahamas avec ses amis. Ray (Freddie Prinze Jr.) attaqué de nouveau par le tueur avant le départ de Julie, essaye tant bien que mal de les rejoindre pour les sauver d'un danger mortel.



SÉRIE - Mindhunter (saison 2), 16 août : David Fincher persiste et signe avec une nouvelle saison de Mindhunter, la série qui vous fait entrer dans l'esprit des plus grands tueurs en série. Dans les neuf prochains épisodes, les agents du FBI Ford et Tench, devront entre autres se frotter à Charles Manson, reconnu coupable du meurtre de Sharon Tate en 1971.



FILM - Shutter Island, 24 août : adapté du roman de Dennis Lehane, le film de Martin Scorsese vous entraîne dans un thriller haletant. Une disparition inquiétante dans un hôpital psychiatrique, deux détectives (Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo) sur les nerfs, un triple infanticide ... Martin Scorsese signe ici un grand classique du genre qui vous (re)donnera des frissons.

Si vous aimez la fantasy

> Dark Crystal : Le temps de la résistance ' Teaser ' Netflix Date : 30/07/2019

SÉRIE - Dark Crystal : Le temps de la Résistance (saison 1), 30 août : dans un univers fantastique, plein de magie, le monde de Thra des Gelfings est en train de mourir. Le Cristal, source de pouvoir qui est aussi le cœur de ce monde, a été endommagé par les Skeksès, des créatures belliqueuses. Deux Gelfings font alors une découverte qui changera leur histoire pour toujours.