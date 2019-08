"Game of Thrones" : on sait pourquoi Drogon agit ainsi dans le final (et les fans seront surpris)

Le passage du scénario de l'épisode 6 sur Drogon dans "Game of Thrones"

" Drogon ne veut pas tuer Jon , mais brûler le monde entier. Il crache ses flammes sur le mur noir, détruisant ce qu’il reste des grands blocs de pierre rouge (...) Derrière l’épaule de Jon, le feu balaie le trône. Ce n’est pas la cible de la rage de Drogon, mais simplement un témoin muet pris dans la déflagration", peut-on ainsi lire. Une explication qui pourrait augmenter la colère des fans contre la saison 8 et le nombre de signatures de la pétition demandant une nouvelle saison "par des auteurs compétents" .

La publication d'une partie du script de l'épisode 6 , devrait de nouveau attiser les interrogations des fans. On y apprend pourquoi Drogon détruit le Trône de Fer, au lieu de faire rôtir Jon Snow qui vient d'assassiner Daenerys . Pour de nombreux fans, le dragon fait fondre le Trône tant convoité, car il est le symbole de la perte de "sa mère". En réalité, c'était une simple erreur, comme on le lit dans le scénario de l'épisode final, vu sur le forum Reddit .

Le final de Game of Thrones mettra-t-il un jour les fans d'accords ? On en doute, quasiment deux mois après la diffusion d'épisode 6 qui a divisé le public, en grande partie déçu par toute la saison 8 . Attention, la suite contient des spoilers.

HBO a révélé le script du dernier épisode de "Game of Thrones" qui donne une réponse à une action de Drogon. Attention, spoilers !

