publié le 05/11/2018 à 08:40

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur What Comes After, l'épisode 5 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Il est l'heure de l'épisode que les fans attendent avec une certaine appréhension. Celui où Rick, blessé grièvement après sa chute à cheval dans l'épisode 4, est poursuivi par une gigantesque horde de zombies. De l'autre côté de la forêt, Maggie fait route vers Alexandria, déterminée à assassiner Negan.



Si la chaîne américaine AMC n'a pas gardé le secret sur le début de l'épisode 5, en dévoilant plusieurs extraits en amont, il faut reconnaître que la showrunner Angela Kang réserve des retournements de situation réussis, qui ne manqueront pas de donner de l'intérêt pour la suite de la saison 9.

Le bal des fantômes

Rick revoit d'abord Shane, son ancien coéquipier et meilleur ami, disparu dans la saison 3. Comme au bon vieux temps, les deux hommes partagent un burger, et se remémorent la fusillade, qui a ensuite plongé Rick dans le coma (saison 1). Le shérif demande alors pardon à Shane pour l'avoir tué (saison 2).

Ce dernier, fidèle à son caractère, ne fait pas dans le sentimentalisme : il lui révèle que Judith est bien sa fille (ce que les fans soupçonnent depuis le début) et lui passe un savon. Tout cela pour que Rick continue de se battre pour sa survie et probablement qu'il achève Negan dans la vraie vie.



Rick retrouve ensuite Hershel dans une ferme idyllique (vous remarquerez très vite le fond vert). Là aussi, Rick s'excuse pour toutes les épreuves qu'a dû affronter Hershel : la mort de sa fille Beth, sa séparation avec Maggie et son décès (saison 4). Hershel, mentor et père spirituel de Rick le rassure : Maggie est plus forte que jamais grâce à son fils. Cette séquence est aussi un hommage à Scott Wilson, décédé le 6 octobre 2018.



Pour terminer, Rick retrouve Sasha, qui s'est sacrifiée dans la saison 7. La scène se déroule sur les cadavres de tous les proches du shérif. Une scène déjà vue par les lecteurs et les lectrices de comics. "Ce n'est jamais la fin de tout, car on ne meurt jamais", explique Sasha à un Rick prêt à mourir.

Old Man Negan

Maggie arrive à Alexandria. Michonne, tente au départ, de l'empêcher de tuer Negan. Les deux femmes essayent de convaincre l'autre par les sentiments. C'est finalement Maggie qui prend le dessus : si Negan avait assassiné Rick et non Glenn, la survivante armée de son sabre aurait depuis bien longtemps tué le chef des Sauveurs pour se faire justice.



Une fois dans la cellule, Negan demande à Maggie ce qui lui a pris autant de temps avant de venir le voir. L'ex chef des Sauveurs qui reste dans l'ombre, pousse Maggie dans ses retranchements. Il lui décrit la mort effroyable de Glenn (saison 7) sans passer sous silence les détails les plus morbides. Résolue, Maggie ouvre la porte de la cellule. SI vous pensez que Negan va alors l'attaquer, vous avez tort.



Lorsque l'ancien chef des Sauveurs se montre à la lumière, c'est un choc : il ressemble à un vieillard. C'est la fin du plus grand méchant de The Walking Dead, qui supplie Maggie de le tuer, car il n'a pas le courage de le faire lui-même. Il veut à tour prix rejoindre sa femme Lucille. Maggie le laisse donc vivre pour qu'il continue à souffrir, seul au fond d'une cellule.

La vraie fin d'un héros ?

Jadis montre une nouvelle fois qu'elle est pleine de surprises Crédit : Gene Pace / AMC

Après avoir retrouvé ses trois proches disparus, Rick comprend que sa famille n'est pas perdue et qu'il doit simplement sauver les siens. Une nouvelle hallucination lui montre Daryl, Maggie, Carol voler à son secours. Michonne l'encourage une nouvelle fois à se battre et à se réveiller. Rick fait face aux zombies, qui se rapprochent dangereusement. Le pont n'a pas cédé.



C'est alors que Michonne, Maggie et tous les compagnons de Rick s'approchent. Ce dernier pense à une ultime hallucination, mais c'est bien la réalité. Alors que le groupe fait le tour du pont pour combattre les zombies, Rick se sacrifie pour sauver les siens : il tire dans les boîtes de dynamites. Le pont explose, les zombies tombent dans l'eau, Michonne hurle de douleur, Daryl pleure.



Mais, est-ce vraiment la mort de Rick pour autant ? Certains fans avaient raison : Jadis sauve notre héros. Elle le récupère au bord de la rivière, alors que le mystérieux hélicoptère s'apprête à atterrir. Jadis devait au départ emmener un "A", mais en sauvant Rick, elle annonce qu'elle a finalement un "B". Rick est placé sous assistance médiale et emmené on ne sait où, sous le regard attendri de Jadis.



Un nouveau saut dans le temps

Judith Grimes a bien grandi Crédit : capture d'écran AMC

Après cette scène qui va donner lieu à de nombreuses théories, un petit groupe de survivants tente d'échapper aux zombies. Les lecteurs et les lectrices de comics reconnaîtront Magna, Yumiko, Connie, Kelly et Luke, sauvés in extremis par Judith. Vous avez bien lu.



La fin de l'épisode 5 se déroule un peu près 10 ans après la disparition de Rick sur le pont. La petite fille porte le chapeau de cow-boy de Carl (qui l'avait reçu de Rick), un sabre comme Michonne et le pistolet de son père. De quoi augmenter l'impatience des fans pour la suite de la saison 9.