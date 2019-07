publié le 17/07/2019 à 08:32

Le Comic-Con de San Diego est le plus grand rassemblement de fans de pop-culture. Du 18 au 21 juillet 2019, plus de 130.000 passionnés de toutes les générations sont attendus en Californie pour les 50 ans de la grand-messe de la pop culture.

Comme chaque année, les acteurs et les actrices des films et séries les plus populaires seront au rendez-vous pour rencontrer leur public. Mais, l'un des moments les plus forts du Comic-Con San Diego, c'est la diffusion des bandes-annonces. Séries, films, jeux vidéo... Les premières images des prochaines productions de 2019-2020 sont attendus de pied ferme par la communauté.

Cette année, Marvel fait son grand retour au Hall H après son absence pour Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Les séries The Witcher, His Dark Materials et Dark Crystal : Age of Resistance, présentées comme les shows qui feront oublier Game of Thrones aux fans, seront aussi de la partie, tout comme le prochain Terminator. RTL Super vous dévoile les trailers les plus attendus pour ce week-end.

"Terminator : Dark Fate" (18 juillet, 20h)

"He's Back !" 26 ans après Terminator 2 : Le Jugement dernier, le cyborg T-800 (Arnold Schwarzenegger) fait son grand retour au cinéma avec Sarah Connor (Linda Hamilton) dans Terminator : Dark Fate (23 octobre 2019). Réalisé par Tim Miller (Deadpool), Terminator : Dark Fate est présenté comme une suite de Terminator et Terminator 2. "C’est la continuation de l’histoire de Terminator 1 et Terminator 2. Nous faisons comme si les autres films étaient des mauvais rêves ou qu’ils se déroulaient dans un univers alternatif, ce qui est possible dans notre multiverse", résumait James Cameron à The Hollywood Reporter, en septembre 2017.

Marvel Games (18 juillet, 21h30)

Attendu depuis plus de deux ans par les fans, le jeu vidéo Marvel's Avengers s'est offert une première bande-annonce lors de l'E3 2019. Annoncé pour le 15 mai 2020 sur PS4, Xbox One et PC, sera l'une des stars du Panel Marvel Games à partir de 21h30. Après les premiers avis négatifs de la plupart des fans sur les allures des personnages, nul doute que Square Enix va essayer de séduire le public avec une nouvelle bande-annonce. On attend aussi les trailers des jeux Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order et Marvel's Iron Man VR, qui annonce d'ores et déjà un grand spectacle grâce à la réalité virtuelle.

"His Dark Materials" (18 juillet, 2h)

Dafne Keen incarne Lyra Belacqua dans "His Dark Materials" Crédit : HBO

Annoncée comme l'une des séries qui ravira les fans de Game of Thrones, His Dark Materials dévoilera de nouvelles images lors de son panel, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2019. Deux saisons ont été déjà commandé par HBO et HBO One pour une diffusion fin 2019. His Dark Materials (À la croisée des mondes) raconte l'histoire de Lyra (Dafne Keen), une orpheline vivant au Jordan collège d'Oxford dans une dimension parallèle à la nôtre. Dans son monde, les humains évoluent avec des "daemon", des créatures qui représentent physiquement l'âme des humains.

Le show de Marvel (19 juillet, 19h ; 21 juillet 2h15)

Après deux ans d'absences pour Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, Marvel Studios revient enfin au Comic-Con San Diego. Deux panels, l'un à 19h et l'autre à 20h fera la part belle au dernier film Avengers des frères Russo. Les réalisateurs ont d'ailleurs teasé leur arrivée en Californie, via leur compte Twitter. Les fans espèrent en savoir plus sur la prochaine Phase Marvel au cinéma, achevée au début de l'été 2019 avec Spider-Man : Far From Home. Marvel Studios aura aussi un panel le 21 juillet à 2h15, avec on l'espère de premières images du film sur Black Widow les séries Loki, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver attendus sur Disney+.

"The Walking Dead" (19 juillet, 22h)

Comme l'an passé, The Walking Dead dévoilera un trailer de sa saison 10. Pour le moment, la chaîne américaine AMC n'a pas donné de date de diffusion officielle, mais il y a fort à parier que ce sera pour la mi-octobre 2019. Espérons que ce trailer donne de précieux indices sur la suite des aventures de Michonne, Negan et Judith, dont le quotidien a été bouleversé et éclaboussé de sang à cause de la cruauté d'Alpha et les Chuchoteurs. Reste aussi à savoir si la showrunner Angela Kang annoncera que cette saison 10 est la dernière de la série, puisque les comics se sont arrêtés brutalement au début de l'été 2019.

"The Witcher" (19 juillet, 23h15)

Les trois personnages principaux de "The Witcher" Crédit : Netflix

Avec sa nouvelle série The Witcher, Netflix espère faire aussi bien que HBO avec l'oeuvre de G.R.R. Martin en adaptant la série de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Cette série de fantasy va raconter les aventures de Geralt de Riv (Henry Cavill), un Sorceleur c'est-à-dire un chasseur de primes mutant qui tue des créatures surnaturelles dangereuses. À ses côtés, deux personnages féminins très importants jouent un rôle : la sorcière Yennefer (Anya Cholatra) et la princesse Ciri (Freya Allan).

"Dark Crystal : Age of Resistance" (19 juillet, 00h30)

Film culte des années 80 pour les fans de fantasy, Dark Crystal : Age of Resistance est adapté en série par Netflix. Les personnages du film de Jim Henson et Frank Oz (Yoda dans la saga Star Wars) sont doublés par un casting prestigieux : Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Helena Bonham Carter (Fight Club), Mark Hamill (Star Wars) et Tyron Egerton (Rocketman) que vous découvrirez le 30 août prochain.



Dans un univers fantastique, plein de magie, le monde de Thra des Gelfings est en train de mourir. Le Cristal, source de pouvoir qui est aussi le cœur de ce monde, a été endommagé par les Skeksès, des créatures belliqueuses. Deux Gelfings font alors une découverte qui changera leur histoire pour toujours.