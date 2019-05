publié le 23/05/2019 à 16:06

"He's Back !" 26 ans après Terminator 2 : Le Jugement dernier, le cyborg T-800 (Arnold Schwarzenegger) fait son grand retour au cinéma avec Sarah Connor (Linda Hamilton) dans Terminator : Dark Fate.



En salles le 23 octobre 2019, ce nouveau Terminator s'offre enfin une première bande-annonce futuriste, intense et nostalgique pour les fans de la saga de James Cameron. On découvre que Sarah Connor va retrouver T-800 pour l'aider dans une nouvelle mission. L'héroïne lourdement armée va protéger deux jeunes femmes, l'une mi-cyborg, mi-humaine, la seconde aurait un rôle crucial à jouer dans la guerre contre les machines, comme Sarah Connor dans le passé.

Réalisé par Tim Miller (Deadpool), Terminator : Dark Fate est présenté comme une suite de Terminator et Terminator 2. "C’est la continuation de l’histoire de Terminator 1 et Terminator 2. Nous faisons comme si les autres films étaient des mauvais rêves ou qu’ils se déroulaient dans un univers alternatif, ce qui est possible dans notre multiverse", résumait James Cameron à The Hollywood Reporter, en septembre 2017.