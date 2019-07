publié le 30/04/2019 à 10:00

Fans de Marvel, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Endgame et que vous avez envie de garder le plaisir intact pour votre séance de film, partez vers d'autres missions, puisque la suite du papier est bourrée de spoilers.

Vous avez déjà vu Avengers : Endgame au moins une fois. Vous avez ri, pleuré, exulté... Les frères Russo ont une nouvelle fois prouvé qu'ils sont des réalisateurs de génie avec cette conclusion épique d'un cycle de 21 films, pleine de surprises, de moments d'émotions et de fan-service de qualité.

Plus encore, les frères Russo arrivent à signer une intrigue qui possède des mystères pour le futur MCU. Une Phase 4 que nous découvrirons probablement en 2020, puisque le dernier film de la Phase 3 est Spider-Man : Far From Home, en salles le 3 juillet 2019. Afin de patienter jusqu'à cette date, découvrez les 9 questions que l'on se pose après la projection d'Avengers 4.

1. Qui est l'adolescent aux funérailles de Tony ?

Difficile de repenser à cette scène sans avoir les larmes aux yeux. Et pourtant, une figure apparaît dans le cortège venu rendre hommage à Iron Man, qu'on ne reconnaît pas. Ou du moins pas aux premiers abords. C'est un adolescent devant Maria Hill et Nick Fury. Qui peut-il être ? Si cette question vous taraude, voici la réponse : c'est Harley Keener (Ty Simpkins) le petit garçon vu dans Iron Man 3 et qui permet à Tony Stark de surmonter, un temps, son stress post-traumatique.

Harley Keener dans "Iron Man 3" Crédit : Marvel Studios

2. Pourra-t-on revoir Steve Rogers ?

C'est une fin symbolique pour Captain America qui revient dans le présent, très vieilli. Après avoir voyagé de nouveau dans le passé pour remettre les Six Pierres de l'Infini, Steve Rogers a enfin retrouvé l'amour de sa vie, Peggy Carter, pour couler des jours heureux. S'il donne son bouclier à Sam Wilson, qui devient ainsi le nouveau Captain America, cela veut-il nécessairement dire qu'on ne le reverra plus dans les prochains films ? La question brûle les lèvres de nombreux fans et on a, pour le moment, peu d'éléments.

Si ce n'est, une déclaration de Joe Russo : "Je pense que c'était [le tournage d'Avengers 4] plus intense en émotions pour lui [Chris Evans] que pour nous, uniquement parce qu'il n'a pas encore fini. Je ne vais pas expliquer ce que cela signifie, mais le public comprendra vite de quoi je parle". On comprend maintenant que Joe Russo parle de la retraite de Captain America et non de sa mort, ce qui laisse la porte ouverte à une prochaine apparition.

3. Après Thanos, qui sera le grand méchant du MCU ?

Thanos meurt deux fois dans Avengers 4. Celui d'Infinity War se fait trancher la tête par Thor. Celui des Gardiens de la Galaxie finit réduit en poussières après le snap de Tony Stark. Il pourrait ressusciter, mais partons du principe que la prochaine phase du MCU fera peau neuve avec les Pierres de l'Infini. Qui peut donc prendre la relève ? Plusieurs théories sont possibles :

- Galactus aka Le Dévoreur des Mondes, l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Il pourrait être introduit via les Quatre Fantastiques ou le Surfer d'Argent, revenu dans l'écurie Marvel au cinéma, depuis le rachat de la Fox par Disney.



- Adam Warlock, toujours dans son cocon doré depuis la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 2. Corrompu par le pouvoir de la Pierre de l'Âme, Adam perd toute notion du Bien et du Mal et laisse Magus, son double magnifique, semer le chaos dans la galaxie.

Adam Warlock dans son oeuf de Pâques des "Gardiens de la Galaxie 2" Crédit : capture d'écran YouTube

- Docteur Fatalis, a été incarné par Julian McMahon et Toby Kebbell dans les 3 films Les Quatre Fantastiques. Il pourrait intervenir dans le prochain MCU, puisque Disney a racheté la Fox, qui détenait les droits d'exploitations. Avec sa maîtrise des arts mystiques, ses nombreux pouvoirs et son génie scientifique, il serait un sacré adversaire pour la relève des Avengers dans les prochains films.

4. Où est parti Gamora ?

Avant que Thor et Quill se chamaillent le leadership des "Asgardiens de la Galaxie", Quill essaye de retrouver Gamora. Enfin, la Gamora du passé, celle qui n'est pas encore tombé amoureuses de lui et qui n'a pas partagé les précédentes aventures des Gardiens de la Galaxie. Sa dernière apparition dans Avengers 4, c'est pendant la bataille finale, effectivement les meilleures minutes de tout le MCU, comme l'a expliqué Robert Downey Jr.



Où est-elle donc passé et pourquoi a-t-elle décidé de partir ? Cherche-t-elle un moyen dans la galaxie pour ressusciter son père ? Part-elle enterrer le corps de la Nébula du passé dans un endroit secret ? À moins qu'elle n'ait été snappée par Iron Man puisque la Gamora du passé, est encore fidèle à Thanos ?

5. Adam Warlock sortira-t-il un jour de son cocon doré ?

Depuis Les Gardiens de la Galaxie 2, Adam se forme dans son cocon doré, créé par Ayesha. Certains fans étaient persuadés qu'il ferait sa première apparition dans Avengers : Endgame, puisque son histoire, dans les comics, est liée à Thanos, la Pierre de l’Âme et les Pierres de l'Infini. Hors, il faut se rappeler que James Gunn, en 2018, avait répondu à l'arrivée d'Adam Warlock dans le MCU : pas dans Avengers 4, ni Les Gardiens de la Galaxie 3. Bon, il a pu changer d'avis sur le scénario de ce film, entre son renvoi, puis son retour chez Disney. A moins que l'arrivée d'Adam Warlock commence à être teasée dans l'une des scènes post-génériques de Spider-Man : Far From Home.

-Adam Warlock will NOT be in Avengers 4 (and I've never said he will be in Vol. 3).

-GotG Vol. 3 will be set AFTER Avengers 4.

-No, I will not give any hints on the Easter Eggs.

-Yes, all of the Guardians now understand Groot, as in IW. — James Gunn (@JamesGunn) 9 mai 2018

6. Qu'est-il arrivé au rôle de Katherine Langford ?

Annoncée pendant l'été 2018, la star de la série 13 Reasons Why est la grande absente d'Avengers : Endgame. Son rôle a-t-il été supprimé en post-production ou a-t-elle été annoncée pour Avengers 4, afin d'éviter les spoilers si elle est, en réalité, au casting de Spider-Man : Far From Home ? Pour le moment, nul le sait. Rappelons que selon une théorie populaire auprès des fans, elle pourrait incarner Kate Bishop, la remplaçante d'Hawkeye, ou Morgan Stark-Potts adolescente.

7. Steve Rogers et Peggy Carter ont-ils eu des enfants ?

On l'a compris, pendant son retour dans le passé, Steve Rogers s'est marié à Peggy Carter, le grand amour de sa vie. Reste maintenant à savoir si un ou des enfants sont nés de cette union. Si c'est le cas, leurs descendants seront en âge de devenir des super-héros et héroïnes pour le post-Avengers 4. Mais, dans les comics, Captain America n'a pas d'enfants, tout comme Peggy Carter, et d'ailleurs ils ne sont pas amoureux non plus. Tout est donc permis.

8. Morgan Stark-Potts prendra-t-elle la relève de ses parents ?

Dans les comics, les lecteurs et les lectrices ont découvert que Riri Williams prend la suite d'Iron Man en 2016, avant de devenir en 2018 Ironheart. Morgan Stark-Potts (Alexandra Rabe) pourra-t-elle remplacer Iron Man et Rescue dans un supposé long-métrage sur les Young Avengers, où la nouvelle super-team Marvel sera composée d'ados ? On peut aussi imaginer qu'elle prenne la tête de l’entreprise familiale, d'ici quelques films. Après tout, Tony Stark hérite à sa majorité (21 ans) de l'empire Stark, après le décès brutal de son père Howard.

9. Quel ce bruit entendu à la toute fin du film ?

C'est une grande première dans l'histoire du MCU parce qu'Avengers 4 n'a pas de scènes post-génériques. Après un hommage aux 6 Avengers d'origine, seul le logo de Marvel apparaît avec un bruit de métal frappé. De quoi peut-il s'agir ? Pour certains fans, c'est le même bruit qu'on entend dans Iron Man lorsque Tony Stark construit sa première armure. Avengers 4 rend donc un ultime et magnifique hommage au super-héros, par qui le MCU a commencé, il y a 11 ans.



