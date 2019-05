publié le 27/05/2019 à 12:29

Un destin unique, celui de Reginald Dwight, devenu l'une des plus grandes pop-stars de l'histoire, Elton John. Rocketman de Dexter Fletcher, en salles mercredi 29 mai 2019 est éblouissant, ébouriffant. Une plongée dans un répertoire d'une richesse infinie de laquelle on ressort essoufflé, ému, heureux.



Taron Egerton, 29 ans, révélé par la série de films Kingsman dans lesquels il joue un apprenti agent secret aux côtés de Colin Firth. Coïncidence étonnante, dans le deuxième volet de la saga, l'acteur fait d'ailleurs la connaissance sur le plateau, d'Elton John qui fait une apparition dans son propre rôle. "Il est drôle et moi, j'étais nerveux face à lui, mais j'ai été frappé par sa gentillesse et sa douceur [...] Depuis, nous sommes devenus de bons amis", confie Taron Egerton au micro de RTL.

Le comédien ne se contente pas de jouer Elton John, il chante également tous les titres de la bande originale du film et de belle manière. La drogue, l'alcool, béquilles parfois inévitables pour supporter la notoriété, les fans, l'argent, des relations épouvantables avec ses parents et son homosexualité. C'est Elton John qui a insisté auprès du studio Paramount pour que rien ne soit édulcoré.

> "Rocketman" - Bande-annonce VOST

Comment Elton John est devenu Elton John, quelle histoire passionnante ! Taron Egerton





Parmi les moments forts du film, on retrouve sa liaison avec John Reid, son amant-manager qui l'aidera à devenir une star avant de pousser son artiste à toujours en faire plus, quitte à l'épuiser et le rendre addict. Derrière les traits de son amant, Richard Madden, l'acteur des séries Game of Thrones ou Bodyguard et peut-être futur James Bond. "C'est un homme de l'ombre, il n'y a aucune interview de lui [...] On parle ici de deux hommes qui sont tombés amoureux, il ont passé 28 ans ensemble", explique l'acteur sur son personnage.



Les parents d'Elton John, et surtout sa mère Sheila, n'ont jamais accepté ce qu'il était ni qui il était. On voit des scènes terribles d'humiliation dans le film. C'est l'actrice Bryce Dallas Howard (Jurassic World) qui joue ce personnage terrible. Du chagrin, de la douleur mais aussi d’incroyables moments qui célèbrent un artiste immense. "C'est comme les films de super-héros, on veut apprendre comment ils ont obtenu leurs super-pouvoirs. Comment Elton John est devenu Elton John, quelle histoire passionnante !", s'exclame Taron Egerton.