Le plus grand salon du jeu vidéo au monde vient de fermer ses portes une nouvelle fois à Los Angeles ce 14 juin 2019. Cette année, le constructeur central du marché, Sony, était aux abonnés absents, préférant sans doute garder ses annonces pour 2020 avec la très probable révélation de sa nouvelle PlayStation 5.



Malgré tout, Nintendo et Microsoft étaient sous le soleil de Californie pour faire rêver les joueurs et la presse spécialisée lors de leurs conférences. La firme de Kyoto a par exemple créé la surprise avec une annonce très surprenante concernant sa fameuse licence The Legend of Zelda.



Microsoft a profité d'occuper le terrain pour teaser sa future console de salon toujours mystérieusement cachée sous le nom de code "Scarlett". Les studios et les créateurs indépendants ont aussi pu dévoiler leurs prochains grands titres.

RTL Super vous fait le résumé de cette édition 2019 de l'E3 avec les vidéos et les révélations les plus marquantes de l'année.

1- Une suite pour "Zelda: Breath of The Wild"

> La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda : Breath of The Wild était le jeu qui a accompagné le lancement de la dernière console de Nintendo : la Switch. Considéré comme le meilleur jeu de la console par une grande majorité de joueurs et une critique unanime, Breath of The Wild va avoir droit à une suite.



Après quelques petites extensions qui offraient de nombreux sanctuaires bonus à explorer quelques mois après la sortie du jeu et quelques nouvelles séquences et objets, Nintendo va offrir une vraie grande suite aux joueurs. La société japonaise n'a pas l'habitude de créer des suites directe pour sa licence Zelda et l'annonce a donc été une grande surprise.



Dans la vidéo de présentation, qui ne spécifie pas de date de sortie pour ce jeu, la firme de Kyoto dévoile un aspect bien plus sombre de sa légende de Zelda. Nous pouvons retrouver nos deux héros, le guerrier Link et la princesse-archéologue Zelda voyageant dans une mystérieuse caverne. Là, ils y découvrent une sorte de momie maudite qui ressemble fortement au corps de l'ennemi légendaire de notre duo : Ganondorf. Une bande-annonce sombre et épique.

2- Le projet Xbox Scarlett

Après la Switch de Nintendo et avant la très attendue PlayStation 5, Microsoft a profité de sa conférence 2019 son projet Scarlett. La prochaine console de Microsoft ne s’appellera pas Scarlett. Il y a fort à parier qu’elle conservera le nom de "Xbox" avec une énième variante pour faire comprendre l'évolution de la console après Xbox 360 ou Xbox One.



Lors de sa conférence Microsoft, le constructeur a annoncé que Scarlett serait disponible à l'achat pendant les vacances de fin d'année de 2020. Plus puissante, la console pourrait aisément afficher des mondes très complexes et détaillés allant jusqu'à une résolution de 8K.



Dans la vidéo introductive du constructeur américain, des employés expliquaient que ce qu'ils détestent le plus ce sont les fameux "temps de chargement", ces périodes d'attente entre deux séquences de gameplay durant lesquelles les consoles calculent et construisent le niveau à venir. Un nouveau disque dur dont les performances seront 40 fois supérieures à ce que l'on peut observer sur le marché aujourd'hui devraient faire de ces temps de chargement un lointain souvenir.

3- "Animal Crossing : New Horizons"

> Animal Crossing: New Horizons - Bande-annonce de l'E3 2019 (Nintendo Switch)

Le chouchou des joueurs est de retour : Animal Crossing. Ultra mignon, le jeu de simulation de vie vous emmènera cette fois sur une île déserte. Une fois encore, vous devrez recréer votre petite communauté paisible et adorable.



Nouveaux personnages, objets, bâtiments, activités... La recette conserve ses points forts pour vous occuper pendant des heures tout en ajoutant quelques défis comme les changements météorologiques, la coopération avec d'autres joueurs, etc.



Animal Crossing: New Horizons sortira sur Nintendo Switch le 20 mars 2020.

4- "Cyberpunk 2077" ft. Keanu Reeves

> CYBERPUNK 2077 "Keanu Reeves" Gameplay Trailer (E3 2019) NEW

Vous avez aimé The Witcher ? Vous devriez beaucoup aimer Cyberpunk 2077. C'est en effet le studio CD Projekt Red qui est en charge de la construction de ce nouvel univers. on quitte ici un monde moyenâgeux plein de magie et de créatures étranges pour le futur. Métropole gigantesque et ultra-connectée, marché noir, implants et nano-technologies peuplent Cyberpunk 2077.



La nouvelle présentation du jeu a fait la place belle à un invité de marque, l'acteur Keanu Reeves qui apparaissait, tout en pixels, en fin de bande-annonce. Le comédien s'est rendu sur la scène de l'E3 pour dévoiler la date de sortie du jeu mais c'est son discours très détendu et ses interactions avec le public qui sont restées. "Le jeu est vraiment à coupé le souffle...", a lancé l'acteur avant d'être interrompu par un homme dans le public qui lui a crié "C'est toi qui est à couper le souffle !", provoquant le rire de l'acteur et de toute l'assemblée.



Cyberpunk 2077 sortira sur nos consoles et sur PC le 16 avril 2020.

5- "Watch Dogs Legion"

> WATCH DOGS : LEGION - TRAILER D'ANNONCE E3 2019 [OFFICIEL] VF HD

Ubisoft a présenté plusieurs titres, dont le nouveau jeu de la franchise Watch Dogs, dans lequel les joueurs camperont un héros féru de technologies, capable de pirater les gens et les systèmes, dont la trame se déroule dans un Londres futuriste post-Brexit.



Un monde apocalyptique où les groupes extrémistes ont la main mise sur le gouvernement, où l'automatisation et l'IA ont mis l'économie à feu et à sang, où la surveillance par drones est devenue la norme et où les cryptomonnaies ont remplacé la Livre Sterling.



"Nous voulions créer un jeu qui fasse écho au monde dans lequel nous vivons (...). Votre mission est de bâtir la résistance contre l'émergence d'un régime totalitaire", a indiqué à l'AFP, Alexandre Parizeau, du studio Ubisoft à Toronto (Canada). Le directeur des créations Clint Hocking a quant à lui décrit l'univers de ce jeu comme étant un Royaume-Uni post-Brexit arrivé à un tournant politique, où les citoyens sont appelés à combattre l'extrémisme et "à libérer Londres et le monde de la tyrannie".

6- "Star Wars : Fallen Order"

> Star Wars Jedi: Fallen Order - Official Demo Gameplay Premiere | E3 2019

Electronic Arts a profité de l'E3 pour faire grimper un peu plus l'impatience des joueurs et des joueuses intergalactiques. Cela faisait effectivement depuis l'E3 2018 qu'ils et elles attendent d'en savoir plus.



Star Wars Jedi : Fallen Order est jeu d'action-aventure centré sur Cal Kestis un Padawan qui a survécu à l'Ordre 66, après La Revanche des Sith (Episode III). Souvenez-vous, cet Ordre 66 est commandé par l'Empereur (Ian McDiarmid) dans l'épisode 3 pour lancer la Purge contre les Jedi dans toute la galaxie.



Plus qu'une bande-annonce, le jeu a révélé des séquences de gameplay. De quoi plaire aux fans mais, techniquement, ces scènes n'avaient pas de quoi impressionner les professionnels.

7- "Elden Ring"

> Elden Ring Trailer E3 2019 | George R.R. Martin & From Software Game

Malgré la fin de la saga Dark Souls et de la série télé Game of Thrones, un nouvel univers sombre, fantastique et médiéval est en cours de création. Un jeu vidéo baptisé Elden Ring est en préparation du côté des Japonais du studio FromSoftware. Ce titre va bénéficier des apports créatifs du studio qui a créé les très appréciés jeux Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadow Die Twice ou la trilogie Dark Souls et du père de Game of Thrones, George R. R. Martin.



Le patron de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, a expliqué vouloir créer un jeu "rempli de choses que nous n'avions pas pu faire dans la série Dark Souls". Il devrait s'agir d'un jeu moins tourné vers l'action, comme l'était Sekiro et plus centré sur les aspects de jeu de rôle. Le titre sera particulièrement difficile, c'est là la marque de fabrique de FromSoftware.



Le jeu sera un "monde ouvert" et il s'agira du monde le plus grand jamais conçu par le studio. Hidetaka Miyazaki en grand fan de Game of Thrones a demandé à l'auteur de créer la mythologie de ce nouveau jeu de dark fantasy.

8- "Pokémon Epée et Bouclier"

> Pokémon Épée et Pokémon Bouclier - Bienvenue dans la région de Galar ! (Nintendo Switch)

Pokémon passe à la vitesse supérieure sur Nintendo Switch. Lors du Pokémon Direct le 5 juin 2019, Nintendo a dévoilé ses deux nouveaux jeux. Outre les nouveaux Pokémon dévoilés, dont Tournicoton, Blancoton et Moumouton, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier se dotent aussi de deux nouveaux Pokémon légendaires, Zacian et Zamazenta, deux loups de la région de Galar, qui devraient donner de nombreux challenges aux joueurs et aux joueuses.



En effet, il faudra devenir un champion et une championne des arènes pour réussir à avoir des Pokémon assez puissants pour les capturer.



Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront disponibles le 15 novembre 2019 sur Nintendo Switch.

9- "Death Stranding"

> Death Stranding – Release Date Reveal Trailer | PS4

Techniquement, il ne s'agit pas d'une annonce E3 puisque Sony était absent du salon. Mais cette bande-annonce a été dévoilée par Hideo Kojima quelques jours seulement avant le salon pour compenser.



Le projet très mystérieux du créateur japonais, l'homme derrière la célèbre franchise des Metal Gear continue de se dévoiler petit à petit. Le producteur semble tenir son nouvel univers. On retrouve toujours un peu d'Alien pour la science-fiction horrifique, Premier contact pour les extraterrestres qui fascinent et beaucoup de touches lovecraftiennes. Du maître de l'horreur américain, on retrouve les visions, la folie, les créatures gigantesques, les tentacules... Des références claires que ne pourraient renier l'écrivain de l'Appel de Cthulhu et des Montagnes hallucinées.



Le casting du jeu est très hollywoodien avec Norman Reedus (Daryl dans The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hannibal) ou encore Léa Seydoux à l'affiche. Il est encore très difficile de comprendre exactement l'intrigue du jeu mais le public a pu découvrir de longues séquences de gameplay.



Death Stranding sera disponible le 8 novembre 2019.

10- "Final Fantasy VII Remake"

> Final Fantasy VII Remake - E3 2019 Trailer | PS4

C'est l'arlésienne du moment : le remake du légendaire Final Fantasy VII. cela fait des années que les joueurs attendent de poser leurs mains sur ce jeu culte qui date de l'ère de la toute première Playstation. Lors de cet E3, les visiteurs et la presse spécialisée a pu essayer quelques séquences du jeu car, enfin, les présentations ne se limitent plus seulement çà quelques cinématiques.



Les joueurs ont pu voir à quoi vont ressembler les combats qui mêlent astucieusement l'action en temps réels et les choix stratégiques au tour par tour avec un système de jauge et de ralenti pour utiliser certains sorts, objets ou techniques dévastatrices. Le jeu FFVII Remake ne sera pas complet.



Il sera segmenté en plusieurs chapitres par les studios. il faudra donc être particulièrement patient. Autre info concernant la licence Final Fantasy : le huitième volet sera commercialisé en version remasterisée. Il s'agit là plus d'un nettoyage de printemps graphique qu'un onéreux et long remake.



Ce premier volet du remake de Final Fantasy VII sera disponible le 3 mars 2020.

11- "GhostWire Tokyo"

> GhostWire: Tokyo – Official E3 Teaser

Les prochaines années du jeu vidéo sont résolument tournées vers le fantastique et un futur proche. il suffit de voir les univers de Death Stranding, Final Fantasy VII ou Cyberpunk 2077 pour s'en convaincre.



La bande-annonce très stylée du nouveau jeu des studios Tango Gameworks (The Evil Within) a été diffusée lors de la conférence Bethesda en attirant les regards envieux de beaucoup de joueurs séduits par cet univers sombre et très japonais.



Cette cinématique pose un décor angoissant dans lequel Tokyo semble habité par des créatures surnaturelles maléfiques. Le jeu devrait proposer de l'action, du folklore nippon et une bonne dose de confusion et d'illusions entre paranormal et réalité. "N'ayez pas peur de l'inconnu, attaquez-le", lance la voix à la fin de la bande-annonce.



La présentation de ce jeu a aussi fait sourire les internautes grâce à la spontanéité et la fraîcheur de la directrice de la création chez Tango Gameworks, Ikumi Nakamura. drôle et légère, cette professionnelle a travaillé sur de grands jeux comme Okami ou Bayonetta.

12- "Baldur's Gate 3"

> Baldur's Gate 3 - Announcement Teaser - UNCUT

C'est le studio adoré des joueurs de jeux de rôle, Larian (les petits gars derrière la saga des Divinity : Original Sin), qui va se charger du développement de la suite très attendue de Baldur's Gate. Baldur's Gate s'inspire très librement de l'univers culte de Donjons et Dragons.



La bande-annonce de ce troisième volet va rappeler des souvenirs aux lecteurs de Lovecraft puisque des créatures horrifiques et tentaculaires semblent prendre possession d'une florissante cité.



On peut voir un soldat lentement se transformer en "flagelleur mental", une créature mythique des royaumes oubliés de Donjons & Dragons dont certains personnages de Stranger Things aimaient parler. outre cette ambiance impure et lovecraftienne, on ne sait que peu de choses sur le jeu. Larian a prévenu : ils prendront le temps nécessaire pour offrir la meilleure expérience aux joueurs.