"The Witcher", le "Game of Thrones" de Netflix a trouvé sa Ciri et sa Yennefer

publié le 11/10/2018 à 16:01

Le casting de The Witcher, la prochaine série Netflix, s'agrandit. Après Henry Cavill (Man of Steel, Justice League) qui incarnera le héros Geralt de Riv, c'est au tour des actrices Freya Allan et Anya Chalotra de rejoindre cette aventure peuplée, entre autres, de sorcières politiciennes, d'un guerrier mutant, et de créatures monstrueuses.



L'information, qui pourra ravir les fans de The Witcher, saga littéraire aussi adaptée en jeu vidéo, a été dévoilée par le média américain The Hollywood Reporter. Freya Allan campera l'impétueuse et mystérieuse Ciri, tandis qu'Anya Chalotra sera l'indomptable sorcière Yennefer.

Lauren Schmidt Hissrich, scénariste pour À la Maison blanche et productrice de Daredevil ou The Defenders, aura la place de "showrunner" de The Witcher. Les réalisateurs Alik Sakharov (Soprano's, Game of Thrones, Rome), Alex Garcia Lopez (Luke Cage, Cloak & Dagger) et Charlotte Brändström (Grey's Anatomy, Outlander) se chargeront aussi de réaliser certains épisodes de cette première saison qui en comptera 8.