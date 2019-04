La saison 10 de "The Walking Dead" est déjà attendue par les fans

publié le 01/04/2019 à 12:35

The Walking Dead, c'est terminé pour le moment. Après les départs de Rick, Maggie, les piques de la frontière des Chuchoteurs, l’arrivée de nouveaux personnages, la saison 9 s'est achevée ce lundi 1er avril 2019 avec un épisode très frustrant.



L'intention de la showrunner Angela Kang est claire avec cet épisode 16 : tout miser sur la saison 10. C'est pourquoi vous n'aurez que des nouvelles questions après ce season finale. Un choix habile pour continuer de fidéliser les fans de la série The Walking Dead, qui enregistre des scores d'audiences peu performants depuis la saison 8.

Quand sera donc diffusé la saison 10, probablement marquée par le retour de Maggie et le départ de Michonne ? Retenez le mois d'octobre 2019. Si AMC n'a pas encore annoncé de date officielle, c'est le mois annoncé par la plupart des médias outre-Atlantique. D'ailleurs, The Walking Dead reprend généralement à la mi-octobre. Plus d'informations officielles devront être dévoilées lors de la Comic Con San Diego, grand-rassemblement de la pop culture, qui se déroulera en du 18 au 21 juillet 2019.