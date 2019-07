"The Witcher" : découvrez les 9 premières images de Geralt, Yennefer et Ciri

Le logo de The Witcher qui mélange les symbole de Geralt, Yennefer et Ciri

Le logo de The Witcher qui mélange les symbole de Geralt, Yennefer et Ciri Crédits : Netflix | Date :

publié le 01/07/2019 à 19:45

Vous ne connaissez pas encore leurs visages ou les noms de leurs personnages mais voici le casting qui espère remplacer dans vos esprits les héros de Game of Thrones. Avec sa nouvelle série The Witcher, Netflix espère faire aussi bien que HBO avec l'oeuvre de G.R.R. Martin en adaptant la série de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski.

Cette série de fantasy va raconter les aventures de Geralt de Riv (Henry Cavill), un Sorceleur c'est-à-dire un chasseur de primes mutant qui tue des créatures surnaturelles dangereuses. À ses côtés, deux personnages féminins très importants jouent un rôle : la sorcière Yennefer (Anya Cholatra) et la princesse Ciri (Freya Allan).

La première, puissante et respectée, est le grand amour de Geralt. Elle a aussi ses ambitions et se mêle bien volontiers de politique dans le monde de The Witcher. Ciri, elle, est un mystère. Jeune fille noble dont les pouvoirs dépassent l'entendement, elle trouve en Geralt et Yennefer les figures parentales qui lui manquent.

De nombreux fans ont réagi à la publication de ces nouvelles photos, les premières depuis le scandale de la perruque de Geralt, et beaucoup critiquaient l'absence de la deuxième épée de Geralt. Si le Sorceleur est connu pour avoir deux lames (une en acier pour les gens et l'autre en argent pour les monstres), la showrunneuse Lauren S. Hissrich a expliqué qu'il y avait une raison pour expliquer l'absence de la seconde arme. "Oui, il ne porte qu'une épée jusqu’au moment où...", a-t-elle tweeté pour éviter la polémique et créer un peu de suspense.

The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK — The Witcher (@witchernetflix) 1 juillet 2019