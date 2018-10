publié le 24/07/2018 à 06:40

Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue de la saison 9 de The Walking Dead, car la suite du papier contient des spoilers.



Après des mois d'attente, les fans de The Walking Dead ont enfin pu découvrir la bande-annonce de la neuvième saison. En plus de 5 minutes, on découvre le tout nouveau monde bâtit après la défaite de Negan dans la saison 8. Les Sauveurs, Alexandria, Oceanside et la Colline vivent désormais ensemble. Mais, les tensions sont vives et la guerre civile menace d'éclater. Sans parler d'un mystérieux message d'avertissement qui n'augure rien de bon pour Rick et ses acolytes.

Entre les images des zombies (toujours aussi repoussants), les nouveaux personnages et les scènes de bataille, certains détails ont pu échapper aux yeux des fans. RTL Super décrypte de trailer intense.

> The Walking Dead Season 9 Trailer Comic Con (2018) amc Series

1. Rick blessé ?

Rick en mauvais point lors d'une bataille entre les Communautés Crédit : capture d'écran YouTube

C'est officiel : Rick Grimes fera bien ses adieux à The Walking Dead au cours de la saison 9. Reste à savoir comment le shérif périra dans cette aventure... Cette image a de quoi donner la chair de poule, puisque Rick semble très mal en point et incapable de bouger alors que Daryl et leurs compagnons foncent dans une bataille. Rick a-t-il été mortellement touché ? La guerre civile aura-t-elle raison de son nouveau monde ? Il faudra s'armer de patience.

2. Maggie a enfin accouché

Maggie a enfin donné naissance à son bébé Crédit : capture d'écran YouTube

C'est l'une des grossesses les plus longues du petit écran. Mais dans la saison 9, Maggie a enfin donné naissance au bébé de Glenn, décédé au début de la saison 7 sous les coups de Lucille, la batte de Negan. On pourrait donc penser que la saison 9 s'ouvrira après un saut dans le temps par rapport aux événements de la saison 8, puisque l'enfant de Maggie est âgé de quelques mois.

3. Le père Gabriel est aveugle d'un œil

Le père Gabriel a des séquelles de son infection de la saison 8 Crédit : capture d'écran YouTube

Dans la saison 8, le père Gabriel tombe malade après avoir été empoisonné par les restes des zombies, dont il s'enveloppe avec Negan pour échapper aux morts-vivants. Le Docteur Carson, sauvé par Eugene, avait alors prévenu Gabriel en lui disant que la maladie pourrait lui faire perdre la vue, s'il n'était pas soigné à temps. Force est de constater que l'homme de Foi est guéri, mais qu'il a perdu l'usage de son œil gauche.

4. Et revoilà l'hélicoptère !

Jadis est toujours en contact avec le pilote de l'hélicoptère Crédit : capture d'écran YouTube

La saison 9 donnera-t-elle enfin des réponses à cet hélicoptère ? Vu dans les saisons 1 et 8 par Rick, l'engin volant a fait une nouvelle apparition dans l'épisode 14 la saison 8 avec Jadis. La survivante devait se faire évacuer de la décharge par l'engin, mais son plan tombe à l'eau lorsque Negan éteint la fusée de détresse qui devait servir au pilote à la repérer. Mais, Jadis est toujours en contact avec l'engin militaire qui serait lié au Commonwealth, un groupe ultra-technologique, dirigé par Georgie dans la série. Reste à savoir comment et pourquoi Jadis est en relation avec sa communauté...

5. La guerre civile menace l'équilibre du nouveau monde

Les tensions sont vives entre les différentes communautés Crédit : capture d'écran YouTube

Pas facile de créer un nouveau monde après la guerre entre les Sauveurs et les communautés de Rick, Maggie et d'Ezekiel... Les tensions sont vives entre les différents groupes et on remarque ce tag. "Sauveurs, sauvez nous ! Nous sommes toujours Negan", montre que des ex Sauveurs et Sauveuses doivent saboter la nouvelle organisation de Rick. Ce dernier proclame l'arrivée d'un nouveau monde à la fin de la saison 8 où le groupe de Negan intègre les autres groupes afin de vivre en paix. Mais, tout le monde n'est pas prêt de pardonner.

6. Bienvenue au Commonwealth

Annoncé depuis la saison 8, le groupe du Commonwealth devrait enfin arrivé Crédit : capture d'écran YouTube

Sur cette éolienne, qui nous transporte au temps du Far West, on remarque l'inscription de "Commonwealth" (à gauche). Nos protagonistes vont donc sûrement faire leur entrée dans cette communauté, bien connue des lecteurs et lectrices de comics, teasée dans la saison 8 avec le personnage de Georgie. Elle serait en réalité la version cathodique de Pamela Milton, présidente du "Commonwealth". Ce nouveau groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio. On y trouve une armée, des professionnels et même des espaces de divertissements.

7. De nouveaux ennemis

Ce message serait laissé par les Chuchoteurs Crédit : capture d'écran YouTube

Ce second tag, "Dernier avertissement", n'augure rien de bon pour nos héros et héroïnes. Il pourrait s'agir d'un message laissé par les Chuchoteurs, une communauté de survivant(e)s qui vivent dans un état sauvage et se "déguise" en zombies. Les Chuchoteurs ne verraient pas d'un bon œil que les communautés étendent leur territoire au-delà d'Alexandria, de la Colline ou encore d'Oceanside. Le message a pu aussi être écrit par des anciens proches de Negan qui sabotent le nouveau monde de Rick et demandent ainsi la libération de leur ancien chef.

8. Les Chuchoteurs débarquent !

Les Chuchoteurs se déguisent en zombies pour survivre Crédit : capture d'écran

C'est l'un des moments les plus forts de la bande-annonce. Les Chuchoteurs, annoncés depuis des saisons, seront enfin présents à l'automne prochain dans la série. Ils sont introduits brièvement par Rosita et Eugene, qui se cachent d'un groupe de zombies, en se recouvrant de boue. Sauf que ce ne sont pas des morts-vivants, mais bel et bien les Chuchoteurs, des hommes et des femmes qui se déplacent en chuchotant, en tenues de zombies. Montez le volume à 5min 19, vous entendrez quelqu'un prononcer la phrase "Where are they ? (où sont-ils ?)" en chuchotant...