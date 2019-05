publié le 20/05/2019 à 06:28

La fin. Il est certain qu'il n'est pas facile de conclure une histoire aussi vaste, riche et complexe que Game of Thrones. Des centaines de personnages, des dizaines de prophéties, des dynasties qui s'élèvent et qui chutent et trois dragons pour la pyrotechnie. En suivant la trame secrète confiée par George R. R. Martin, les deux showrunners de la série d'heroic-fantasy ont eu la lourde tâche de faire connaître au monde l'ultime page du Trône de Fer, ou Une chanson de glace et feu (A Song of Ice and Fire, en version originale).



L'auteur, les acteurs, les réalisateurs... Tous se sont mis d'accord pour dire au public que la fin de Game of Thrones ne serait pas un "happy end", ni un drame absolu. Le terme qui revenait le plus souvent pour qualifier ce dernier chapitre était : doux-amer. Ils ne nous ont pas menti.

Attention, nous allons dévoiler dans la suite de cet article les ultimes spoilers de Game of Thrones et passer chaque séquence au peigne fin, une dernière fois. Si vous n'avez pas encore regardé l’épisode 6 de la saison 8 de la série, nous vous conseillons de ne pas poursuivre votre lecture. On respire un grand coup, c'est parti !

Du sang dans les cendres

Nous devons d'abord signaler que le script a bel et bien été dévoilé en avance sur Internet. Plusieurs utilisateurs de Reddit ont détaillé, scène par scène, le déroulé exact de cet épisode final quelques jours avant la diffusion. Pas un seul détail ne leur a échappé.



Tyrion ouvre l’épisode en marchant dans les ruines de la capitale après la bataille de Port-Réal. La cendre recouvre le paysage et les cadavres qui s’amoncellent. Quelques survivants grièvement blessés ou en train de pleurer croisent la Main. Jon et Davos l'accompagnent et tous sont catastrophés par ce qu'ils voient.



Tyrion décide de marcher jusqu'au Donjon rouge pour vérifier si, dans toute cette catastrophe, Jaime et Cersei ont réussi à s'enfuir par les tunnels. Le lieu est étonnamment accessible malgré l'effondrement vu dans l'épisode précédent. Manifestement, ce n'est qu'une partie des voûtes qui a tué les jumeaux Lannister. Sachant exactement où chercher, Tyrion tombe sur la main en or de son frère. En retirant deux briques, il découvre les visages apaisés de Cersei et Jaime enlacés. La découverte est improbable mais elle permet à Tyrion d'avoir une scène d'adieux avec les derniers membres de sa famille.



Du côté de la ville, la bataille n'est pas finie. Ver Gris a rassemblé quelques soldats de l'armée Lannister et entend les exécuter sur ordres de la reine Daenerys. Jon assiste à la scène et essaye de stopper l’exécution. "Ils sont à genou, nous avons gagné", plaide-t-il. Ver Gris continue malgré tout ses exécutions en égorgeant lui-même les guerriers.

Tyrion arrêté

Daenerys donne un discours devant ses armées. Les Immaculés écoutent en silence et les Dothraki sont très heureux de leur victoire. Daenerys explique à ses hommes qu'elle a libéré Port-Réal de la tyrannie et qu'elle se doit désormais de libérer le monde. La guerre n'est pas finie. Ver Gris est fait commandant des armées des Sept Royaumes. Tyrion, lui, est arrêté pour avoir libéré son frère. Tyrion ne nie pas, il attaque même : "Oui, j'ai libéré mon frère, et vous avez annihilé une ville". Il jette au sol sa broche de Main de la reine et est immédiatement conduit dans une cellule.



Enfermé, Tyrion tente de convaincre Jon de stopper Daenerys. Il explique que Varys avait raison et que seul Jon peut être roi. Tant que Daenerys sera reine, les Stark ne seront jamais en sécurité, explique-t-il. Il fait aussi comprendre à Jon qu'il représente, par son ascendance, le plus grand risque pour Daenerys. Jon veut croire en sa reine, mais les paroles de Tyrion semblent le convaincre.

Jon fait une dernière tentative avec Daenerys

Daenerys marche seule dans la salle du trône. Elle touche le pommeau de l'une des épées qui composent le fameux trône de Fer de ses ancêtres. Malgré le génocide, un sourire éclaire le visage de la jeune reine. Elle n'est pas satisfaite des morts mais elle est résolument dans le camp de "la fin justifie les moyens". Jon la confronte alors qu'elle raconte l'histoire de ce trône : "Je les ai vus exécuter les prisonniers dans la rue. Ils ont dit qu'ils agissaient sur tes ordres". "C'était nécessaire", a expliqué Daenerys. "Nécessaire ? As-tu été dans la ville ? As-tu vu les enfants qui ont été carbonisés ?"



Daenerys explique alors les raisons qui l'ont poussée à agir. D'après elle, c'est la faute de la stratégie de Cersei. Elle a essayé la paix et cela n'a pas marché. Jon fait alors un dernier test de personnalité sur sa reine pour savoir si elle est capable d'être autre chose qu'une conquérante sans merci : il demande à ce qu'elle pardonne à Tyrion. Daenerys persiste et explique que la trahison doit être punie et que Jon a lui-même exécuté des hommes pour les mêmes raisons. "Je sais ce qui est bon", conclut Daenerys, impérieuse. Elle propose à Jon de vivre ensemble dans ce nouveau monde meilleur qu'elle est en train de construire. Jon, déchiré, embrasse une dernière fois Daenerys avant de lui planter sa dague dans le cœur.



Drogon débarque alors dans la salle du trône et constate la mort de sa "mère". Terrassé par la douleur le dragon détruit le Trône de Fer mais ne tue pas Jon qui peut remercier son ADN de Targaryen. Après cette destruction très symbolique, le dragon attrape le cadavre de Daenerys et s’envole au lointain avec elle. Certains verront dans cet assassinat la preuve que Jon a enfin appris à dissimuler ses intentions pour le bien commun. Une leçon qu'il a mis 8 saisons à apprendre. D'autres verront aussi la réalisation de la prophétie d'Azor Ahai et celle de Mélisandre), le héros légendaire qui est devenu le porteur de lumière en plongeant sa lame dans le cœur ardant celle qu'il aimait.

Bran le Brisé, roi des Six Royaumes

Nouvelle ellipse, on se retrouve quelques semaines après la mort de Daenerys. Étonnement, les Immaculés n'ont pas tué Jon ou Tyrion. Le pouvoir royal a été partagé entre les seigneurs de Westeros. Ils prennent les décisions. Ver Gris amène Tyrion devant les seigneurs réunis dans l’ancien amphithéâtre antique de la capitale. Sansa Stark exige la libération de Jon. Ver Gris refuse. Sansa lui fait remarquer que l'armée du Nord est considérablement plus puissante que les Immaculés et qu'elle est aux portes de Port-Réal.



Yara Greyjoy souhaite que les Immaculés exécutent Jon pour régicide. Arya s'interpose rapidement pour faire comprendre à la cheffe des Fer-nés que si elle menace une fois encore Jon Snow elle l'égorgera de ses mains. Ambiance. Ser Davos prend alors la parole pour calmer les seigneurs. Tyrion, toujours prisonnier, explique au conseil que le futur roi ou la future reine doit décider du sort de Jon. Samwell Tarly, membre de ce conseil, explique que le monarque doit être sélectionné par un vote démocratique. Très en avance sur son temps, le concept de démocratie est rapidement balayé par les rires des seigneurs de Westeros.



Tyrion explique que l'un d'eux doit devenir roi. Edmure Tully (le frère de Catelyne et Lysa Tully et l'homme qui ne sait pas envoyer une flèche sur le bateau de son père mort) se propose comme roi. Il met en avant son âge et ses compétences militaires. Rapidement, Sansa Stark demande à son oncle de s'asseoir. Embarrassé, le quinquagénaire retrouve son siège en silence. Tyrion propose, quant à lui, Bran comme roi. D'après lui, les connaissances encyclopédiques de la Corneille à Trois Yeux surqualifie Bran pour le poste. Politiquement c'est aussi un choix judicieux : Bran sera accepté par le Nord et son incapacité à avoir des enfants le protégera des tentations dynastiques. De plus, il ne veut pas être roi, une qualité importante pour des gens comme Varys et Tyrion. Tous les seigneurs acceptent cette proposition à l'unanimité.



Ver Gris veut que Jon soit exécuté. Sansa veut qu'il soit libéré. Bran le Brisé (son nom de roi) décide que Jon devra partir en exil à Châteaunoir dans la Garde de Nuit. La décision est acceptée par le conseil. Bran choisit Tyrion comme Main. Sansa annonce que le Nord restera un royaume indépendant. Ver Gris s'oppose à la nomination de Tyrion. Bran s'impose en expliquant à l'Immaculé que Tyrion réparera toutes les erreurs de sa vie en travaillant à construire un monde meilleur.

Distribution des postes

Ver Gris refuse de prêter allégeance à Bran et part de la capitale avec ses hommes. Ils veulent repartir à Essos pour continuer l'oeuvre de Daenerys et libérer les esclaves. Sa première destination sera l'île de Naath, lieu de naissance de Missandei. Tyrion rassemble son nouveau petit conseil : Samwell devient archimestre, Bronn est devenu le seigneur de Hautjardin et Grand Argentier, Brienne se charge des forces armées, Podrick est le garde du corps du roi et Davos est en charge des forces navales. Bran demande que le conseil trouve rapidement un maître-espion (même si le roi peut tout voir lui-même) et un maître des Lois. Tous se demandent où est parti le dernier dragon du monde. C'est un mystère mais Bran explique qu'il essayera de le trouver grâce à ses pouvoirs. Sam remet à Tyrion le récit officiel des années qui viennent de s'écouler : Une Chanson de Glace et de Feu.



Jon fait ses adieux à ses sœurs. Arya explique qu'elle veut découvrir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros. Sansa est couronnée reine du Nord et Jon retrouve son loup Ghost (à qui il fait un câlin bien mérité) et Tormund dans le Nord. Ils quittent Châteaunoir ensemble et se dirigent vers le Grand Nord avec les Sauvageons. Le début d'une nouvelle nation ? Seule votre imagination pourra répondre à cette question.